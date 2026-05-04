4 мая в Башкирии ввели режим беспилотной опасности

Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов объявил режим беспилотной опасности на всей территории Башкортостана и призвал жителей к бдительности.
На всей территории Республики Башкортостан ввели режим беспилотной опасности. Об этом 2 мая сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

«Объявлена беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Будьте бдительны», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Жителям рекомендуется использовать региональное приложение «112 — Экстренная помощь». С его помощью в одно нажатие можно вызвать медиков, пожарных, полицию и иные оперативные службы. Программа также рассылает push-уведомления о введении и снятии режима беспилотной опасности, а также об опасных погодных явлениях.

Напомним, 15 апреля 2026 года в Башкортостане уже объявлялась беспилотная опасность. Атаке дронов подверглось одно из предприятий Стерлитамака. Над промышленной зоной города сбили несколько беспилотников, обломки которых вызвали пожар. Тогда же вводились ограничения на работу аэропорта Уфы.

Утром 30 апреля на территории Башкирии также объявлялась беспилотная опасность. После её введения ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, а впоследствии режим сняли.

МЧС России в связи с режимом рекомендовало гражданам держаться подальше от окон, не выходить на улицу без необходимости и не приближаться к обломкам БПЛА, немедленно сообщая о их обнаружении по номеру 112.

Режимы беспилотной опасности в Башкирии фиксировались и в 2025 году. 6 ноября над республикой был сбит беспилотник, после чего Госкомитет по ЧС вводил режим дважды за день, а аэропорт Уфы вводил ограничения на вылет и прилёт воздушных судов.

