36 нетрезвых водителей остановили накануне праздников в Башкирии

Всего за сутки инспекторы зафиксировали примерно 1400 нарушений ПДД

Перед майскими праздниками на дорогах Башкирии заметно выросло число нетрезвых водителей. Только за 30 апреля сотрудники ГИБДД в ходе рейда «Безопасная дорога» отстранили от управления 36 человек, севших за руль в состоянии опьянения.

Многие уже готовятся к длинным выходным, выезжают за город и в гости. На этом фоне всего за сутки инспекторы зафиксировали примерно 1400 нарушений ПДД. Среди задержанных — 30 человек, которые управляли транспортом без водительских прав, и ещё 11, уже лишённых удостоверения.

В Госавтоинспекции напомнили: езда за рулем в пьяном виде — серьёзное нарушение, и влечет за собой уголовное преследование.