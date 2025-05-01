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36 нетрезвых водителей остановили накануне праздников в Башкирии

Всего за сутки инспекторы зафиксировали примерно 1400 нарушений ПДД
инспектор гаи
©ГАИ по Башкирии

Перед майскими праздниками на дорогах Башкирии заметно выросло число нетрезвых водителей. Только за 30 апреля сотрудники ГИБДД в ходе рейда «Безопасная дорога» отстранили от управления 36 человек, севших за руль в состоянии опьянения.

Многие уже готовятся к длинным выходным, выезжают за город и в гости. На этом фоне всего за сутки инспекторы зафиксировали примерно 1400 нарушений ПДД. Среди задержанных — 30 человек, которые управляли транспортом без водительских прав, и ещё 11, уже лишённых удостоверения.

В Госавтоинспекции напомнили: езда за рулем в пьяном виде — серьёзное нарушение, и влечет за собой уголовное преследование.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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