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31-летнего тракториста раздавило колесом комбайна в Башкирии

©rutube

В Башкирии тракторист-машинист погиб прямо в гараже, пытаясь снять колесо с огромного комбайна — сообщает Гострудинспекция РБ.

31-летний парень работал в отделении «Первомайский» ООО «Рощинский» в Стерлитамакском районе. Сегодня днем он занимался ремонтом комбайна Case Magnum 340 в гараже.

Во время демонтажа колеса что-то пошло не так. Деталь, весящая несколько центнеров, сорвалась и просто расплющила механизатора. Шансов выжить у него не было.

Гострудинспекция уже начала расследование — будут выяснять, соблюдались ли правила безопасности и кто ответит за смерть молодого мужчины.

несчастный случай происшествия в Стерлитамакском районе стерлитамакский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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