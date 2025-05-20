31-летнего тракториста раздавило колесом комбайна в Башкирии

В Башкирии тракторист-машинист погиб прямо в гараже, пытаясь снять колесо с огромного комбайна — сообщает Гострудинспекция РБ.

31-летний парень работал в отделении «Первомайский» ООО «Рощинский» в Стерлитамакском районе. Сегодня днем он занимался ремонтом комбайна Case Magnum 340 в гараже.

Во время демонтажа колеса что-то пошло не так. Деталь, весящая несколько центнеров, сорвалась и просто расплющила механизатора. Шансов выжить у него не было.

Гострудинспекция уже начала расследование — будут выяснять, соблюдались ли правила безопасности и кто ответит за смерть молодого мужчины.