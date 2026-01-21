0
15 часов
Происшествия

Под Уфой кроссовер Nissan столкнулся с грузовиком: госпитализирован ребенок

Утром 21 января на трассе М-5 в Уфимском районе произошло ДТП. Кроссовер Nissan Terrano столкнулся со стоящим грузовиком MAN. В результате аварии госпитализирован 9-летний пассажир.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции и Госкомитета РБ по ЧС, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на 1454-м километре федеральной трассы М-5 «Урал».

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

45-летний водитель автомобиля Nissan Terrano допустил столкновение с припаркованным грузовиком MAN. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не успел среагировать на стоящее транспортное средство. В результате удара передняя часть кроссовера получила значительные повреждения.

авто после дтп
©Госкомитет Башкирии по ЧС

В салоне автомобиля находились двое пассажиров — женщина и её 9-летний сын. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу. Женщина не пострадала.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и спасатели Госкомитета по ЧС. Специалисты провели работы по обеспечению безопасности на участке дороги. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, в том числе причины остановки грузовика на трассе.

авто после дтп
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Спасатели напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и проявлять повышенную внимательность в условиях зимней видимости.

Это не первое происшествие на дорогах вблизи Уфы в январе 2026 года. 5 января на 32-м километре западного обхода столицы республики произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Гранта» и Toyota. В результате ДТП два человека погибли, трое получили травмы.

19 января на 80-м километре трассы Р-240 водитель грузовика Mercedes выехал на встречную полосу при попытке избежать столкновения с попутным автомобилем. В результате грузовик столкнулся с эвакуатором «ГАЗель». Водитель эвакуатора погиб на месте.

По данным ГИБДД, за первую неделю января 2026 года в Башкирии выявлено более 120 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения. Инспекторы продолжают проводить профилактические рейды на дорогах республики.

Похожие записи
0
11.01.2026
Происшествия

В Уфимском районе водитель без прав пытался скрыться от инспекторов ДПС

автомобиль удирает от погони
В селе Юматово инспекторы ДПС задержали водителя 2006 года рождения, не имевшего прав. На нарушителя составили три протокола, автомобиль эвакуирован.
0
09.01.2026
Происшествия

Водитель Opel погиб в ДТП на западном обходе Уфы

авто после дтп
Сегодня вечером на 7-м километре Западного обхода Уфы произошло столкновение двух автомобилей — 28-летний водитель Opel погиб на месте, его пассажирка доставлена в больницу.
0
05.01.2026
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на западном обходе Уфы

авто после дтп
В Уфимском районе произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Toyota Yaris. В результате аварии два человека скончались на месте, трое доставлены в больницу.
0
04.01.2026
Происшествия

В двух СНТ под Уфой сгорели дачи: одна погибшая и трое пострадавших

строение после пожара
В садовых товариществах Уфимского района сгорели два дома. Жертвой огня стала 65-летняя женщина, еще трое госпитализированы. Врачи борются за жизнь пациентки с тяжелыми ожогами.
0
01.01.2026
Происшествия

В Уфимском районе два человека пострадали при пожаре в бане в новогоднюю ночь

пожарная машина на месте происшествия
Двое мужчин получили тяжелые ожоги в бане в Уфимском районе. В новогоднюю ночь они разжигали печь газовым баллончиком, который взорвался у них в руках.
0
27.12.2025
Происшествия

Бешеная лиса ранила охранника в Уфимском районе

рыжая лиса
Житель пригорода Уфы проходит экстренную вакцинацию после попытки разнять драку лисы и собаки. У дикого животного подтвердили бешенство, а пес, с которым оно контактировало, пропал.
1
19.12.2025
Жизнь

Коммунальщики затопили дома в уфимском Булгаково: после замены труб подвалы ушли под воду на 1,5 метра

коммуникации в подвале
В селе Булгаково Уфимского района частные дома затопило водой. Авария произошла после того, как осенью ресурсоснабжающая организация ООО ЖКХ «Шемяк» заменила старые трубы на новые.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.