Под Уфой кроссовер Nissan столкнулся с грузовиком: госпитализирован ребенок

Утром 21 января на трассе М-5 в Уфимском районе произошло ДТП. Кроссовер Nissan Terrano столкнулся со стоящим грузовиком MAN. В результате аварии госпитализирован 9-летний пассажир.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции и Госкомитета РБ по ЧС, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на 1454-м километре федеральной трассы М-5 «Урал».

45-летний водитель автомобиля Nissan Terrano допустил столкновение с припаркованным грузовиком MAN. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не успел среагировать на стоящее транспортное средство. В результате удара передняя часть кроссовера получила значительные повреждения.

В салоне автомобиля находились двое пассажиров — женщина и её 9-летний сын. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу. Женщина не пострадала.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и спасатели Госкомитета по ЧС. Специалисты провели работы по обеспечению безопасности на участке дороги. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, в том числе причины остановки грузовика на трассе.

Спасатели напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и проявлять повышенную внимательность в условиях зимней видимости.

Это не первое происшествие на дорогах вблизи Уфы в январе 2026 года. 5 января на 32-м километре западного обхода столицы республики произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Гранта» и Toyota. В результате ДТП два человека погибли, трое получили травмы.

19 января на 80-м километре трассы Р-240 водитель грузовика Mercedes выехал на встречную полосу при попытке избежать столкновения с попутным автомобилем. В результате грузовик столкнулся с эвакуатором «ГАЗель». Водитель эвакуатора погиб на месте.

По данным ГИБДД, за первую неделю января 2026 года в Башкирии выявлено более 120 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения. Инспекторы продолжают проводить профилактические рейды на дорогах республики.