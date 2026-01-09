ДТП на трассе Уфа-Янаул в Благовещенском районе: погиб водитель, трое госпитализированы

В Благовещенском районе столкнулись Hyundai Solaris и Mercedes-Benz. Водитель первой иномарки погиб, пассажиры второй, включая ребенка, в больнице.

ДТП произошло на 45-м километре автодороги регионального значения Уфа — Янаул, на территории Благовещенского района. По имеющимся данным региональной ГАИ, произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Hyundai Solaris и кроссовера Mercedes-Benz. Обстоятельства, приведшие к удару, устанавливаются специалистами.

В результате дорожного происшествия 39-летний водитель корейского седана получил травмы, несовместимые с жизнью. Смерть мужчины наступила на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Во втором автомобиле находилась семья из трех человек. Медицинская помощь потребовалась 31-летнему водителю «Мерседеса», его супруге и семилетнему ребенку. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

В настоящее время на участке работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка для выяснения всех деталей и причин случившегося.

Напомним, 31 декабря, незадолго до праздников, на 52-м километре дороги Уфа — Янаул зафиксировано массовое ДТП. Тогда столкнулись Renault Logan, Lada Granta и ВАЗ-2115, в результате чего скончался 81-летний пассажир одной из машин.

Ранее, 1 декабря, на этой же автодороге произошло еще одно крупное происшествие. На 97-м километре автомобиль Volkswagen Jetta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2110. Помощь врачей тогда понадобилась девяти участникам аварии.