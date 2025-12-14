В Гафурийском районе Башкирии в ДТП погибла пассажирка Renault Kaptur

Смертельное ДТП произошло 14 декабря около 15:50 на 37-м километре автодороги Толбазы-Красноусольск в Гафурийском районе Башкирии.

По сообщению республиканской Госавтоинспекции, водитель кроссовера Renault Kaptur 1975 года рождения потерял управление и выехал на полосу встречного движения.

Автомобиль столкнулся лоб в лоб с легковушкой ВАЗ-2112. От полученных при ударе травм на месте скончалась 50-летняя пассажирка французского кроссовера.

Водитель и пассажир отечественного автомобиля получили травмы. Обоих доставили в больницу. Информация о состоянии госпитализированных пока не поступала.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведомство призвало автомобилистов проявлять максимальную осторожность в условиях снегопада и ограниченной видимости, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Гафурийский район неоднократно становился местом серьезных аварий. Ранее в этом году здесь погиб 22-летний водитель Lada Vesta после съезда в кювет, а также происходили ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта.

По данным ГИБДД, за девять месяцев 2025 года в республике зафиксировано свыше двух тысяч аварий. Жертвами стали 308 человек, еще 2,4 тысячи получили ранения различной тяжести.

В ноябре 2025 года глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов озвучил обновленные цифры: число погибших на дорогах Башкирии достигло 340 человек, среди которых 16 детей. По показателю смертности в ДТП республика занимает четвертое место среди всех субъектов России.