0
30 минут
Происшествия

В Гафурийском районе Башкирии в ДТП погибла пассажирка Renault Kaptur

Смертельное ДТП произошло 14 декабря около 15:50 на 37-м километре автодороги Толбазы-Красноусольск в Гафурийском районе Башкирии.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

По сообщению республиканской Госавтоинспекции, водитель кроссовера Renault Kaptur 1975 года рождения потерял управление и выехал на полосу встречного движения.

Автомобиль столкнулся лоб в лоб с легковушкой ВАЗ-2112. От полученных при ударе травм на месте скончалась 50-летняя пассажирка французского кроссовера.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Водитель и пассажир отечественного автомобиля получили травмы. Обоих доставили в больницу. Информация о состоянии госпитализированных пока не поступала.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведомство призвало автомобилистов проявлять максимальную осторожность в условиях снегопада и ограниченной видимости, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Гафурийский район неоднократно становился местом серьезных аварий. Ранее в этом году здесь погиб 22-летний водитель Lada Vesta после съезда в кювет, а также происходили ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта.

По данным ГИБДД, за девять месяцев 2025 года в республике зафиксировано свыше двух тысяч аварий. Жертвами стали 308 человек, еще 2,4 тысячи получили ранения различной тяжести.

В ноябре 2025 года глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов озвучил обновленные цифры: число погибших на дорогах Башкирии достигло 340 человек, среди которых 16 детей. По показателю смертности в ДТП республика занимает четвертое место среди всех субъектов России.

Похожие записи
0
12.12.2025
Криминал

В Башкирии главу Красноусольской больницы арестовали за поборы с сотрудников

врач Хакимьян Сафаргулов
В Гафурийском районе силовики задержали руководителя Красноусольской центральной районной больницы Хакимьяна Сафаргулова.
0
08.12.2025
Новости

В Башкирии нашли хозяина кошелька, найденного в желудке коровы

хозяин кошелька
В селе Толпарово Гафурийского района Башкирии установлен владелец кошелька, который ранее нашли в желудке забитой коровы. Об этом сообщает телеканал БСТ.
0
07.12.2025
Новости

Житель Башкирии нашел кошелек с документами в желудке коровы

моет деньги под краном
Житель деревни Толпарово сообщил о необычной находке при забое домашнего скота. Фермер опубликовал видеозапись, где показал содержимое желудка животного и попросил отозваться владельца обнаруженных предметов.
0
06.09.2025
Криминал

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разбитой дороги в Башкирии

дорога в ямах
Жители Красноусольского годами жаловались на дорогу, уничтоженную грузовиками. Местные власти их игнорировали, но история дошла до СК. Теперь будет уголовное дело.
0
27.08.2025
Новости

В Башкирии модернизируют детский санаторий «Красноусольский»: что изменится для пациентов и сотрудников

здание красноусольского детского санатория
Красноусольский детский санаторий ждёт реорганизация. Власти обещают влить миллионы на модернизацию и сохранить весь медперсонал. Профиль здравницы не изменится.
0
15.07.2025
Происшествия

Детям не игрушки: в Башкирии у 8-летнего мальчика конфисковали питбайк

ребенок рядом с питбайком
Поездка на питбайке для 8-летнего мальчика из Башкирии закончилась на штрафстоянке. Опасный подарок отца обернулся для семьи крупным штрафом и разбирательством в комиссии по делам несовершеннолетних
0
03.07.2025
Происшествия

Отправили на смерть: в Башкирии рабочий погиб, выполняя не свою работу

рабочий возле вагонов
В Башкирии аппаратчик погиб, упав с вагона. Его заставили делать чужую работу на высоте 4,5 метра без страховки. Теперь делом займутся следователи
0
27.06.2025
Экономика

Аграрий в Башкирии выставил сахарному заводу миллионный счёт

уборка сахарной свеклы
Почти 47 миллионов рублей пытается отсудить у сахарного завода башкирский фермер. Иск Руслана Разяпова к компании «Раевсахар» уже рассматривает арбитраж. Причиной стал эпичный провал с урожаем.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.