В Стерлитамаке остановили производство ПВХ после взрыва

Из-за взрыва газа на стерлитамакском заводе «Каустик» в больнице оказались 25 человек. Работа важнейшего цеха остановлена, на месте работает МЧС и руководство.

25 человек оказались на больничных койках после мощного хлопка на заводе «Каустик» в Стерлитамаке. Как сообщает РБК Уфа, инцидент привел к полной остановке работы комплекса по производству винилхлорида и ПВХ.

Причиной ЧП стала разгерметизация. Трубопровод с пирогазом не выдержал и лопнул прямо по сварному шву. Всё случилось, когда предприятие готовилось к плановому капитальному ремонту.

Все пострадавшие находились в непосредственной близости от аварийного участка. Из кирпичного здания на улице Технической эвакуировали ещё 15 человек. Пожара, к счастью, удалось избежать. В компании уверяют, что повреждённую трубу моментально отсекла автоматика, что помогло оперативно взять ситуацию под контроль.

На место происшествия немедленно съехались все экстренные службы — от спасателей и медиков до специалистов Росприроднадзора. Руководство «Башкирской содовой компании», которой принадлежит завод, создало оперативный штаб для координации действий. Прокуратура республики также подключилась, направив своего заместителя для контроля.

В БСК заявляют, что угрозы для жителей Стерлитамака нет, погибших в результате инцидента удалось избежать. Сейчас на территории завода ведется постоянный мониторинг воздуха, чтобы исключить любые риски для населения.