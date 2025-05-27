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18-летний парень без прав погиб в ДТП в Башкирии

©ГАИ по Башкирии

В Куюргазинском районе перевернулась «Лада Гранта» с молодым водителем за рулём, сообщает ГИБДД.

Сегодня утром на трассе Ермолаево — Р-240 Уфа-Оренбург 18-летний местный житель не справился с управлением своей «Гранты». Машину занесло, и она улетела в кювет с последующим опрокидыванием.

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Парень погиб на месте — скорая уже ничем не могла помочь. Выяснилось, что водительских прав у него вообще не было.

На месте аварии сейчас работают инспекторы ГАИ и спасательные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.

— 18 лет, без прав…. Забыл, что реальная машина, а не NFS, — пишет в соцсетях пользователь с ником Zero.

— А чей автомобиль кто позволил ребёнку разбиться насмерть, думаю опять,, любящие» родители? — задается вопросом Игорь М.

— Украл ключи и пошел гонять, вы ж ключи не прячете в сейф, — комментирует Or.

— 18 лет — уже не ребенок, совершеннолетний! Что хочет, то и делает(, — считает Марина.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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