Телеканал UTV сообщил о происшествии на автодороге Уфа-Оренбург, где водители обнаружили маленького ребёнка без сопровождения взрослых. Малыш шёл по проезжей части в одиночестве.

Инцидент произошёл неподалёку от деревни Старомусино в Кармаскалинском районе. Очевидцы рассказали, что встретили грязного и испытывающего жажду ребёнка возрастом около трёх-четырёх лет.

Путешественники остановились и связались с правоохранительными органами. Оставшись на месте происшествия, они ожидали приезда полиции, и оказали первую помощь найденышу.

Добровольцы напоили малыша и привели его в порядок, отмыв от грязи. Ребёнок находился в сознании и не получил серьёзных травм.

Вскоре родители забрали своего сына целым и невредимым.

Оказалось, что семейство из Стерлитамака отправилось навестить родню в Кармаскалинском районе. Классическая картина — большая семья, несколько домов, где можно остановиться. Взрослые выбрали одно место для визита, а мальчишку направили самостоятельно добираться до другого адреса, где планировали ночевать.

Логика родителей сработала как нерабочий навигатор. Когда супруги вернулись на базу и не обнаружили там ребёнка, началась паника. Вместо короткой прогулки до знакомого дома малыш каким-то образом очутился на федеральной трассе.

Потерявшийся ребенок — это как иголка в стоге сена, только куда страшнее. Каждый год тысячи семей переживают эти мучительные минуты поиска, когда сердце готово выскочить из груди. Но паника — худший советчик в такой ситуации.

Если вы наткнулись на «потеряшку»

Первым делом понаблюдайте за малышом со стороны. Растерянный взгляд, слезы и поворот головы во все стороны выдают потерявшегося ребенка с головой. Главное табу: не тащите малыша с места происшествия! Родители будут искать именно там, где чадо «испарилось».

Подойдите спокойно, словно к испуганному котенку. Узнайте имя, расспросите про родителей и их контакты. Сразу привлекайте «взрослое подкрепление» — охранников, полицейских или работников ближайших заведений. В торговых центрах и на вокзалах просите объявление по громкой связи — это как маяк для потерявшихся родителей.

Обязательно звоните на горячую линию «Лиза Алерт» (8-800-700-54-52) или в службу экстренного реагирования 112. И помните: детка остается под вашим присмотром до воссоединения с семьей или приезда полиции.

Инструкция для самого «потеряшки»

Ребенку нужно усвоить золотое правило: стой, где стоишь! Никаких самостоятельных поисков мамы-папы. Пусть оглянется — возможно, родители рядом и тоже ищут. Громкий зов по именам поможет им сориентироваться.

За помощью обращаться только к полицейским, охранникам или взрослым с детьми. В транспорте действует простая схема: уехал без родителей — выходи на следующей остановке и жди, остался на платформе — не покидай место расставания. Если кто-то пытается увести насильно, нужно громко кричать: «Не знаю этих людей! Зовите полицию!»

Профилактика лучше паники

Умные родители работают на опережение. Яркая одежда делает ребенка заметным в толпе, а записка в кармане с контактами — настоящая палочка-выручалочка. Малыш должен знать наизусть телефон родителей, их имена и домашний адрес.

Советы, если вы потеряли своего ребенка

Обнаружили пропажу — немедленно возвращайтесь к последней точке встречи и опрашивайте всех вокруг. В полицию и «Лизу Алерт» звоните сразу, не теряя драгоценное время на ожидание. Один родитель остается дома или на месте возможного появления ребенка, второй координирует поиски.

Самое важное правило: найденного ребенка не ругают! Страх наказания может заставить малыша в следующий раз не обращаться за помощью к взрослым.