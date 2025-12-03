0
Происшествия

16-летний житель Уфы перевел мошенникам 12,5 млн рублей из сейфа родителей

По данным МВД по Республике Башкортостан, 16-летний житель Уфы передал неизвестным крупную сумму — 12,5 миллиона рублей. Юноша действовал по указанию звонивших, полагая, что защищает семейные накопления от кражи.
пятитысячные рублевые купюры
Все началось со звонка от якобы службы доставки. Собеседник попросил назвать код из СМС для получения посылки, что подросток и сделал. Вскоре доступ к его учетной записи на «Госуслугах» был утерян, а с ним связались люди, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и спецслужб.

Звонившие сообщили, что злоумышленники пытаются оформить доверенность на банковские счета родителей и похитить средства. Для предотвращения этого подростку предложили задекларировать ценности. Следуя инструкциям, школьник открыл домашний сейф, извлек 867 тысяч рублей и наличную иностранную валюту.

Рублевую часть средств он перевел через банкомат на указанные реквизиты. Иностранную валюту забрал курьер, которому юноша назвал кодовое слово. Ситуация прояснилась вечером, когда вернувшаяся домой мать объяснила сыну, что никаких операций по защите средств не проводилось.

Случаи дистанционного мошенничества в регионе фиксируются регулярно. Ранее news-bash.ru сообщал о 27-летней жительнице Уфы, которая в октябре перевела аферистам почти 3 миллиона рублей. Под воздействием мошенников женщина также пыталась совершить ограбление в отделении банка, используя муляж взрывного устройства.

Статистика киберпреступлений в республике остается высокой. По информации правоохранительных органов, за 10 месяцев 2025 года жители Башкирии перевели мошенникам около 3 миллиардов рублей. Основными схемами остаются предложения инвестиций и защита средств на «безопасных счетах».

