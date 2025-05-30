14-летний школьник утонул в канале ГРЭС в Башкирии

В четверг днём 14-летний подросток погиб в водоотводном канале Кармановской ГРЭС возле села Энергетик под Нефтекамском. Мальчик купался с друзьями в запрещённой зоне — тело нашли водолазы.

Дети полезли в воду при температуре всего 12-14 градусов. При такой «жаре» даже опытные пловцы хватают судороги за пару минут. А тут ещё илистое дно, скрытые течения и промышленные стоки.

Это уже третий ребёнок, который утонул в Башкирии за май. 15 числа в Стерлитамаке погибла семилетняя девочка, 22-го — 16-летний парень в Куюргазинском районе.

Статистика жёсткая: с начала года в республике утонули 22 человека, четверо из них — дети. Для сравнения — в прошлом году за тот же период погибли 19 человек.

Купальный сезон в Башкирии официально не открыт. Из 366 запланированных пляжей проверку прошли только три — в Уфе и Стерлитамаке. В том же Нефтекамске единственная разрешённая зона откроется только 1 июня.