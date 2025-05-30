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14-летний школьник утонул в канале ГРЭС в Башкирии

©МЧС по Башкирии

В четверг днём 14-летний подросток погиб в водоотводном канале Кармановской ГРЭС возле села Энергетик под Нефтекамском. Мальчик купался с друзьями в запрещённой зоне — тело нашли водолазы.

Дети полезли в воду при температуре всего 12-14 градусов. При такой «жаре» даже опытные пловцы хватают судороги за пару минут. А тут ещё илистое дно, скрытые течения и промышленные стоки.

спасатели исследуют водоем
©МЧС по Башкирии

Это уже третий ребёнок, который утонул в Башкирии за май. 15 числа в Стерлитамаке погибла семилетняя девочка, 22-го — 16-летний парень в Куюргазинском районе.

Статистика жёсткая: с начала года в республике утонули 22 человека, четверо из них — дети. Для сравнения — в прошлом году за тот же период погибли 19 человек.

спасатели исследуют водоем
©МЧС по Башкирии

Купальный сезон в Башкирии официально не открыт. Из 366 запланированных пляжей проверку прошли только три — в Уфе и Стерлитамаке. В том же Нефтекамске единственная разрешённая зона откроется только 1 июня.

Нефтекамск происшествие в Нефтекамске смерть в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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