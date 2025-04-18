13-летняя девочка погибла при столкновении иномарок на трассе в Башкирии

Ещё шесть человек, в том числе годовалый и шестилетний дети, в больнице

В Абзелиловском районе произошла смертельная авария. Сегодня около 19:00 на 275-м километре трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск лоб в лоб столкнулись Митсубиши Паджеро и Мазда CX-5, сообщает республиканская ГАИ.

Владимир Севастьянов Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан - 13-летний подросток, находившийся в салоне Мазды, погиб на месте. Ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести — четверо взрослых и двое детей (годовалый малыш и шестилетний ребёнок). Все пострадавшие доставлены в больницу.

Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД и спасательные службы. Для транспорта организовано реверсивное движение. Обстоятельства трагедии выясняются сотрудниками Госавтоинспекции.

— Пятница, все торопятся, вот результат, — отреагировал на новость в соцсетях SN Алмаз.

— Куда же торопились, люди, что вы носитесь как шальные, губите себя и других, тише едешь дальше будешь с детства эта пословица должна быть в башке каждого водителя, — возмущается Гузеля.

— Как такое возможно? Почему вечно страдают невинные? – сокрушается Ди Fox.

Ранее внедорожник с детьми раздавило цементовозом на Нагаевском шоссе в Уфе.