0
8 минут
Происшествия

12-летний артист цирка упал с каната во время репетиции в Башкирии

В Нефтекамске 12-летний артист цирка упал с 11-метровой высоты на репетиции. Он в тяжелом состоянии, следователи возбудили уголовное дело.
сумка скорой помощи
©rutube

Тяжелое состояние, аппарат ИВЛ и уголовное дело — так закончилась репетиция 12-летнего циркового артиста в Нефтекамске. Информацию о происшествии озвучил глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Сейчас мальчик находится в городской больнице. Для консультации к нему специально прилетал реаниматолог из республиканской детской клиники. Ребенка поставили на учет санавиации для возможной транспортировки.

Все случилось 30 августа, на следующий день после приезда цирковой труппы в город. Во время тренировки юный канатоходец с шестом в руках потерял равновесие и сорвался с высоты, сравнимой с четырехэтажным домом, — около 11 метров.

Следователи возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Теперь силовикам предстоит выяснить все детали случившегося.

Под прицелом проверки — ответственные за безопасность на репетициях. Также изучается, насколько законным было привлечение подростка к исполнению такого опасного номера. Семья мальчика, как сообщается, целиком состоит из цирковых артистов.

Похожие записи
0
11.07.2025
Криминал

В Башкирии отец-наркоман погубил по пьяни трёхнедельного сына

сотрудник мчс возле детской кроватки
В Башкирии будут судить отца, по вине которого погиб трехнедельный сын. Изначально он врал про забытый в кроватке фен, но следствие выяснило: виной всему пьяная неосторожность с сигаретой
0
04.07.2025
Происшествия

Ушёл в сторону Удмуртии: над Башкирией заметили вражеский БПЛА

БПЛА
Над Башкирией заметили беспилотник. Дрон пролетел вдоль границы в Краснокамском районе и ушёл в сторону Удмуртии. Власти Нефтекамска призывают сохранять спокойствие
0
02.07.2025
Новости

Порвал соцсети: доберман из Башкирии освоил татарский язык

собака породы доберман
Доберман Рей из Нефтекамска стал звездой интернета, выучив татарский. Хозяйка научила его случайно, а теперь Рей — настоящая звезда соцсетей, собирающая лайки тысячами
0
27.06.2025
Происшествия

В Башкирии на АЗС сдетонировала емкость для горючего

автозаправочная станция
Следком возбудил уголовное дело после инцидента на нефтекамской заправке «Башнефти». Как передает РБК Уфа, ЧП произошло в пятницу на улице Дорожной, где на закрытой АЗС велись ремонтные работы.
0
19.06.2025
Дороги и транспорт

Нефтекамск получил прямую дорогу к соленому раю

пляж возле водоема
Башавтотранс запустил автобусное сообщение между Нефтекамском и знаменитыми «Солеными озерами» Соль-Илецка. Маршрут № 938 начнет возить отдыхающих с 27 июня по расписанию три раза в неделю.
