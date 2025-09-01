12-летний артист цирка упал с каната во время репетиции в Башкирии

В Нефтекамске 12-летний артист цирка упал с 11-метровой высоты на репетиции. Он в тяжелом состоянии, следователи возбудили уголовное дело.

Тяжелое состояние, аппарат ИВЛ и уголовное дело — так закончилась репетиция 12-летнего циркового артиста в Нефтекамске. Информацию о происшествии озвучил глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Сейчас мальчик находится в городской больнице. Для консультации к нему специально прилетал реаниматолог из республиканской детской клиники. Ребенка поставили на учет санавиации для возможной транспортировки.

Все случилось 30 августа, на следующий день после приезда цирковой труппы в город. Во время тренировки юный канатоходец с шестом в руках потерял равновесие и сорвался с высоты, сравнимой с четырехэтажным домом, — около 11 метров.

Следователи возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Теперь силовикам предстоит выяснить все детали случившегося.

Под прицелом проверки — ответственные за безопасность на репетициях. Также изучается, насколько законным было привлечение подростка к исполнению такого опасного номера. Семья мальчика, как сообщается, целиком состоит из цирковых артистов.