Жители Башкирии выбрали сыну имя в честь драгоценного камня

В республике зарегистрировали мальчика с редким именем Изумруд. Родители вложили в него смысл верности, природной красоты и долголетия.
В Башкирии зарегистрировали рождение мальчика с необычным именем Изумруд, о чем сообщают ЗАГС республики.

Это мужское имя имеет арабские корни и переводится буквально как драгоценный камень зеленого цвета. Традиционно оно ассоциируется с верностью, живостью природы и вечной жизнью, символизируя исключительную редкость и высокую ценность человека.

Обладателям такого имени эзотерики часто приписывают сильную интуицию и умение тонко чувствовать настроение окружающих. Считается, что Изумруды отличаются целеустремленностью, глубоким эмоциональным восприятием мира и завидной настойчивостью в достижении поставленных задач.

Примечательно, что это имя является универсальным и иногда дается девочкам, подчеркивая их естественную красоту. Женский вариант сулит владелице высокий творческий потенциал, любовь к искусству и яркую индивидуальность, позволяя выделиться неповторимым стилем.

В последние годы в Башкирии наблюдается устойчивая тенденция к выбору редких и необычных имен для новорожденных. По информации реестра ЗАГС, в 2025 году среди мальчиков к числу уникальных имен можно отнести Эдель, Янислав, Юсуфджон и Кирос, а у девочек — Рейна, Афра, Родаслава и Малейка. Тем не менее, наряду с экзотикой, у родителей сохраняется интерес к традиционным и национальным именам, отражающим культурное наследие региона.

Согласно данным органов записи актов гражданского состояния, наиболее популярными именами для мальчиков в республике остаются Амир, Эмир, Тимур, Мирон и Михаил. Среди девочек лидируют Ева, Амелия, Амина, София и Эмилия.

