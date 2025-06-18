Жители Башкирии получили возможность оформить статус малоимущего онлайн

На портал госуслуг запустили новую опцию для оформления статуса малоимущего в дистанционном формате. Теперь жители Башкирии избавлены от необходимости лично посещать государственные учреждения для получения этого статуса.

Процедура подачи заявления предельно упрощена — достаточно ответить на несколько вопросов о жизненной ситуации и выбрать удобный способ получения документов. Система автоматически формирует заявление на основе предоставленных данных.

Одновременно с получением статуса малоимущего граждане могут встать на учет для получения жилья через тот же онлайн-портал. Это существенно экономит время заявителей и снижает бюрократическую нагрузку.

Нововведение особенно актуально для семей с детьми, поскольку статус малоимущего открывает доступ к единому пособию на детей от 0 до 17 лет. В 2025 году размер выплат в Башкирии составляет от 8 601 до 17 202 рублей в зависимости от доходов семьи.

Цифровизация социальных услуг набирает обороты в республике. Ранее в беззаявительном порядке стали назначать единое пособие на новорожденных — с начала года такую поддержку автоматически получили родители 1800 малышей.

По данным Социального фонда России по Башкортостану, с января 2025 года действуют обновленные правила назначения детских пособий. Теперь доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 89 760 рублей за расчетный период. Эта планка соответствует четырем минимальным размерам оплаты труда и призвана более точно определять нуждающиеся семьи.

Согласно статистике за 2025 год, материнский капитал в России увеличился на 9,5% и теперь составляет 690 266 рублей на первого ребенка и 912 200 рублей на второго.