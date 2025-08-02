ЗАГС Башкирии опубликовал список необычных имен новорожденных

В Башкирии родители всё чаще выбирают для детей редкие и звучные имена. Портал ЗАГС опубликовал список самых необычных из них. В топе оказались Закарийя, Мирослава Минни, Гулия и Родислав.

Родители в Башкирии всё чаще отходят от привычных имён, выбирая для своих детей редкие и наполненные глубоким смыслом варианты. Портал ЗАГС опубликовал свежий список самых необычных имён, которыми назвали новорождённых в республике.

Среди девочек в этот раз выделились Гулия, Оксана, Зейна, Амирана и величественное двойное имя Мирослава Минни. Мальчиков тоже не обделили оригинальностью: в список попали Закарийя, Алис, Родислав, Эрнес и Таймур-Мухаммед.

Имя Мирослава, имеющее славянские корни, состоит из двух частей — «мир» и «слава», и означает «прославленная миром». Считается, что носительницы этого имени отличаются упорством и независимостью. А приставка «Минни» добавляет имени оттенок нежности, означая «маленькая».

Имя Закарийя имеет глубокие религиозные корни как в иудейской, так и в исламской традиции. Так звали отца пророка Иоанна Крестителя. В переводе оно означает «Бог помнит» и символизирует веру в божественную справедливость и милосердие.