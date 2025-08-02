ЗАГС Башкирии опубликовал список необычных имен новорожденных

В Башкирии родители всё чаще выбирают для детей редкие и звучные имена. Портал ЗАГС опубликовал список самых необычных из них. В топе оказались Закарийя, Мирослава Минни, Гулия и Родислав. ©Imagen
Родители в Башкирии всё чаще отходят от привычных имён, выбирая для своих детей редкие и наполненные глубоким смыслом варианты. Портал ЗАГС опубликовал свежий список самых необычных имён, которыми назвали новорождённых в республике.
Среди девочек в этот раз выделились Гулия, Оксана, Зейна, Амирана и величественное двойное имя Мирослава Минни. Мальчиков тоже не обделили оригинальностью: в список попали Закарийя, Алис, Родислав, Эрнес и Таймур-Мухаммед.
Имя Мирослава, имеющее славянские корни, состоит из двух частей — «мир» и «слава», и означает «прославленная миром». Считается, что носительницы этого имени отличаются упорством и независимостью. А приставка «Минни» добавляет имени оттенок нежности, означая «маленькая».
Имя Закарийя имеет глубокие религиозные корни как в иудейской, так и в исламской традиции. Так звали отца пророка Иоанна Крестителя. В переводе оно означает «Бог помнит» и символизирует веру в божественную справедливость и милосердие.
- Если это редкие имена, то какие имена, наоборот, самые популярные в Башкирии сейчас?
Для контраста интересно взглянуть на лидеров рейтинга. По данным Управления ЗАГС Республики Башкортостан, в последние годы в топ самых популярных имен для мальчиков стабильно входят Амир, Тимур, Марк, Матвей и Эмир. Среди девочек наибольшей популярностью пользуются имена Амина, София, Ева, Амелия и Ясмина. Это показывает, насколько сильно редкие имена отличаются от общего тренда.
- В списке редких имен есть Оксана. Почему такое известное и некогда распространенное имя стало редким?
Это интересный пример смены поколений и моды на имена. Имя Оксана (народная форма имени Ксения) было на пике популярности в 1970–1990-х годах. Сегодняшние молодые родители, чье детство пришлось как раз на это время, стремятся выбрать для своих детей более современные или, наоборот, старинные и уникальные имена. Таким образом, имена их сверстников и родителей выходят из моды и переходят в разряд редких.
- Каково происхождение и значение других редких имен из списка, не описанных в статье?
Гулия: Имя персидско-тюркского происхождения, означает «цветок», «роза».
Зейна: Арабское имя, которое переводится как «украшение», «красота». Часто является краткой формой имени Зейнаб.
Амирана: вероятнее всего, это женская форма имени Амиран, героя древнего грузинского эпоса. Имя может означать «владыка», «повелитель».
Алис: Распространенная в Европе форма имени Алиса германского происхождения, означающая «благородная». В Башкирии также может быть связано с тюркскими корнями.
Родислав: Старинное славянское имя, состоящее из двух частей: «род» (родной, семья) и «слав» (слава). Значение — «прославляющий свой род».
Эрнес: Вариант европейского имени Эрнест, которое имеет германские корни и означает «серьезный», «усердный», «борец».
Таймур-Мухаммед: это составное имя. Таймур (Тимур) — тюркское имя, означающее «железо». Мухаммед — одно из самых почитаемых арабских имен, переводится как «восхваляемый», «достойный хвалы».
- Насколько законно в России давать детям двойные имена, как Мирослава Минни?
Да, это полностью законно. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» разрешает присваивать ребенку двойное имя, которое записывается через дефис (например, Анна-Мария). В случае с «Мирославой Минни», если дефиса нет, то «Мирослава» может быть зарегистрирована как имя, а «Минни» — как второе имя, что тоже допускается. Эта практика становится все более популярной среди родителей, желающих подчеркнуть индивидуальность ребенка.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.