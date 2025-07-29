«Я стала мужиком»: знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о непростом детстве с отцом-алкоголиком

Ляйсан Утяшева разрушила свой идеальный образ, откровенно рассказав о страшном детстве. Гимнастка вспомнила, как её отец-алкоголик избивал мать, а ей приходилось стучать в стену соседям с криками о помощи

За идеальной картинкой семьи Ляйсан Утяшевой и Павла Воли, которую они транслируют в соцсетях, скрывается история боли и детских травм. В откровенном интервью Лауре Джугелии гимнастка вернулась в свою старую квартиру в Волгограде и рассказала о том, что на самом деле происходило за её стенами.

По словам Ляйсан, её детство превратилось в ад в 90-е, когда отец, бывший учитель истории, прогорел в бизнесе и начал топить неудачи в алкоголе. Спиртное делало его агрессивным тираном, который избивал жену и дочь, пишет издание Сочи1.

«Маленькому ребенку это всё было тяжело. Повезло, что у нас соседи были добрые… я сама просила: „Если я начинаю прямо стучать в стену и кричать — придите, помогите“», — вспоминает Утяшева.

Один из самых болезненных моментов, который она «не может развидеть», — как отец в ярости смёл со стола ужин, который она с любовью приготовила.

«Я помню, как она летала тут по всей кухне», — говорит Ляйсан о тарелке с гречкой.

Чтобы защитить маму, 11-летняя девочка решила стать главной опорой в семье.

«Когда мужчина поднимает руку на женщину, это недопустимо. Я бежала в спорт. Я стала мужик, мне надо было тащить», — со слезами признаётся спортсменка.

Вскоре её мать всё же нашла в себе силы уйти от мужа.

Простить отца Утяшева смогла лишь спустя годы, после долгой работы с психологом. Она сама позвонила ему и на встрече поняла, что обиды нужно отпускать. Сейчас отец нашёл общий язык с внуками и старается быть любящим дедом.

Однако последствия травмы дают о себе знать до сих пор. Ляйсан борется с «синдромом отличницы» — установкой «должна быть лучшей», которая сформировалась в детстве. Переломным моментом стал скандал 2018 года, когда она назвала неготовых женщин «недоженщинами». После волны критики Утяшева поняла, что навязывает другим свои жёсткие рамки, и решила глубже разобраться в себе.