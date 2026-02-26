0
7 минут
Семья

Влюблённые из Уфы поборются за лучшую свадьбу страны на «Пятнице!»

Пара из столицы Башкирии примет участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы» — телеканал покажет выпуск с их торжеством 26 февраля.
свадебное кольцо надевается на палец
©коллаж Ньюс-Баш

Молодожёны из Уфы покажут свою свадьбу в эфире телеканала «Пятница!». Об этом 26 февраля сообщает КП-Уфа. 22-летняя Лилиана и 23-летний Александр, познакомившиеся ещё в колледже, станут героями популярного реалити-шоу.

Невеста работает в фонде, жених — водителем. На торжество в классическом стиле пара выделила бюджет в 700 тысяч рублей, а центральным элементом праздника станет подача свадебного торта.

Как участники оценивают торжества соперниц

Формат проекта предполагает соревнование: четыре невесты приходят в гости на свадьбы друг друга, после чего выставляют оценки по нескольким критериям. Девушки оценивают свадебное платье, банкетное меню, оформление зала и образ жениха.

Пара с наивысшим итоговым баллом получает денежный приз на романтическое путешествие. Телеканал покажет выпуск с участием уфимской пары 26 февраля, в 19:00.

Предыдущий опыт уфимцев на телеканале «Пятница!»

Уфимцы участвуют в этом проекте не впервые. В марте 2025 года в шоу «Четыре свадьбы» уже участвовала пара из Уфы — 23-летняя Анжела и 25-летний Алмаз. Они сыграли свадьбу в классическом стиле с бюджетом 500 тысяч рублей, а отличительной чертой их торжества стали национальный колорит и танец невесты на подносе. Уфимская пара тогда не победила — денежный приз получили другие участники, сообщает ufa1.

Жители Башкирии регулярно участвуют в различных федеральных телешоу на канале «Пятница!». В сентябре 2025 года повар из башкирского города Октябрьский Татьяна Абрамова победила в шоу «Битва шефов» и получила денежный приз в 100 тысяч рублей. На кастинг она привезла традиционную губадию с красным творогом, а в финале покорила жюри запечённой грушей с орехами.

Похожие записи
0
24.02.2026
Образование

В Уфе для школьных психологов разработают новую методику выявления трудных подростков

женщина рядом с ребенком
Четыре психолого-педагогических центра столицы Башкирии создают программу раннего распознавания девиантного поведения среди учеников. Детский омбудсмен указала на нехватку квалифицированных кадров.
0
24.02.2026
Происшествия

У ТЦ «Планета» в Уфе подростки устроили массовую драку со стрельбой из пневматики

коллаж из фото
Полиция задержала четверых подростков у уфимского ТЦ «Планета» после массовой драки, в ходе которой один из них открыл огонь из пневматического пистолета.
0
24.02.2026
Происшествия

Лишённый прав 22-летний водитель на Subaru протаранил ограждение памятника Мустаю Кариму в Уфе

автомобиль врезался в памятник
В Уфе молодой водитель без прав врезался в гранитное ограждение памятника Мустаю Кариму. Мужчина отказался от медосвидетельствования, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
0
23.02.2026
Происшествия

В Уфе водитель протаранил припаркованную машину и сбежал, оставив пассажира

автомобиль
В уфимском дворе автомобилист на высокой скорости врезался в стоящую машину и скрылся, бросив пассажира на месте аварии.
0
22.02.2026
Новости

Муфтий Башкирии предупредил о мошеннических сборах на строительство мечети «Ар-Рахим»

мечеть ар-рахим
Айнур Биргалин заявил, что в интернете появились фейковые призывы жертвовать деньги на строительство уфимской мечети «Ар-Рахим».
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.