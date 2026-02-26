Влюблённые из Уфы поборются за лучшую свадьбу страны на «Пятнице!»

Пара из столицы Башкирии примет участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы» — телеканал покажет выпуск с их торжеством 26 февраля.

Молодожёны из Уфы покажут свою свадьбу в эфире телеканала «Пятница!». Об этом 26 февраля сообщает КП-Уфа. 22-летняя Лилиана и 23-летний Александр, познакомившиеся ещё в колледже, станут героями популярного реалити-шоу.

Невеста работает в фонде, жених — водителем. На торжество в классическом стиле пара выделила бюджет в 700 тысяч рублей, а центральным элементом праздника станет подача свадебного торта.

Как участники оценивают торжества соперниц

Формат проекта предполагает соревнование: четыре невесты приходят в гости на свадьбы друг друга, после чего выставляют оценки по нескольким критериям. Девушки оценивают свадебное платье, банкетное меню, оформление зала и образ жениха.

Пара с наивысшим итоговым баллом получает денежный приз на романтическое путешествие. Телеканал покажет выпуск с участием уфимской пары 26 февраля, в 19:00.

Предыдущий опыт уфимцев на телеканале «Пятница!»

Уфимцы участвуют в этом проекте не впервые. В марте 2025 года в шоу «Четыре свадьбы» уже участвовала пара из Уфы — 23-летняя Анжела и 25-летний Алмаз. Они сыграли свадьбу в классическом стиле с бюджетом 500 тысяч рублей, а отличительной чертой их торжества стали национальный колорит и танец невесты на подносе. Уфимская пара тогда не победила — денежный приз получили другие участники, сообщает ufa1.

Жители Башкирии регулярно участвуют в различных федеральных телешоу на канале «Пятница!». В сентябре 2025 года повар из башкирского города Октябрьский Татьяна Абрамова победила в шоу «Битва шефов» и получила денежный приз в 100 тысяч рублей. На кастинг она привезла традиционную губадию с красным творогом, а в финале покорила жюри запечённой грушей с орехами.