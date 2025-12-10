В Уфе врачи приняли десятые роды у жительницы Башкирии

Согласно сообщению пресс-службы регионального Минздрава, в республике стало на одну многодетную семью больше.

Новорожденный появился в семье Бикмурзиных из Калтасинского района. Для супругов это десятый ребенок. Роды прошли в Уфе, в Республиканской клинической больнице имени Г.Г. Куватова.

Теперь в семье воспитываются семь девочек и трое мальчиков. Уточняется, что среди старших детей есть близнецы. Вес новорожденного мальчика составил 3,3 килограмма.

Мать и ребенка выписали из больницы на четвертые сутки после родов. Дома их ожидала вся большая семья.

Для Калтасинского района это не первое подобное событие. В ноябре 2025 года глава республики подписал указ о награждении медалью «Материнская слава», в который вошли и жительницы этого района. Награда вручается женщинам, которые воспитывают пять и более детей.

По официальным данным, в Башкортостане насчитывается около 59 тысяч семей, где воспитывают троих и более детей. По этому показателю республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

Власти предусматривают финансовые меры для поддержки таких семей. Среди них обсуждается полная оплата аренды жилья и внедрение топливных карт для компенсации затрат на бензин. Кроме того, обладательницы звания «Мать-героиня» имеют право на ежегодную выплату, которая индексируется и составляет более 72 тысяч рублей.