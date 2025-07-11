В Уфе оформили брак, не отходя от больничной койки

Коридоры уфимского роддома внезапно наполнились аплодисментами вместо привычного детского плача. О необычном событии сообщает перинатальный центр РКБ, уточняя, что молодая пара устроила выездную регистрацию брака прямо в стенах медучреждения.
Причина спешки оказалась прозаичной — невеста находилась на позднем сроке беременности. Ребята, видимо, решили не откладывать дела в долгий ящик и оформить отношения официально, не дожидаясь выписки. Совместить приятное с полезным, так сказать.
Инициативу молодых горячо поддержал медперсонал. Врачи и сёстры не только не возражали, но и активно помогали создать праздничную атмосферу для жениха и невесты. Не каждый день ведь такое видишь.
Новость быстро разлетелась по соцсетям, где её восприняли с юмором. Пользователи писали, что ребята решили одним махом закрыть два главных вопроса. Лучше поздно, чем никогда — согласилось большинство.
Но нашлись и скептики. Один из комментаторов едко заметил, что перинатальный центр, видимо, отчаянно нуждается в деньгах, раз готов превращаться во дворец исполнения прихотей.
К слову, ажиотаж вокруг семейной ипотеки в Башкирии только набирает обороты. С апреля 2025 года программу расширили, позволив покупать жильё и на вторичном рынке. Правда, как уточняет РБК, есть условие: дом должен быть не старше 20 лет. Для большинства регионов, включая Башкирию, максимальная сумма кредита по этой программе составляет 6 миллионов рублей. Так что уфимской паре есть за что побороться, пока ставка держится на уровне 6% годовых.
Вопросы автору:
А что, так можно было — расписаться прямо в больничной палате?
Да, это абсолютно законно. Услуга называется «выездная регистрация брака». Сотрудник ЗАГСа может приехать в любое место, включая больницу или роддом, если один из будущих супругов не может явиться лично по уважительной причине. В данном случае такой причиной стала беременность невесты на позднем сроке.
Зачем такая спешка со свадьбой именно перед родами? В чём выгода?
Вся суть в условиях программы «Семейная ипотека». Чтобы получить кредит по льготной ставке (в данном случае, 6%), пара должна состоять в официальном браке на момент подачи заявки. Молодожёны, вероятно, спешили оформить документы, чтобы сразу после рождения ребёнка подать заявку в банк и не упустить выгодные условия, которые могут измениться.
И на какую сумму и жильё может рассчитывать эта уфимская семья?
По условиям программы для Башкирии, максимальная сумма кредита составляет 6 миллионов рублей. С недавних пор эти деньги можно потратить не только на новостройку, но и на квартиру на вторичном рынке. Правда, есть ограничение: дом должен быть построен не раньше 2005 года.
Роддом не оштрафуют за то, что он превратился в ЗАГС?
Нет, медучреждению ничего не грозит. Саму процедуру регистрации проводил не врач, а официальный сотрудник ЗАГСа. Роддом лишь предоставил помещение и, судя по всему, не возражал против такого события. Для них это скорее необычный и позитивный инфоповод, а не нарушение.
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.