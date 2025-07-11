В Уфе оформили брак, не отходя от больничной койки

Парочка из Уфы решила не тянуть с браком до выписки. Молодые расписались прямо в роддоме, пока невеста готовилась к родам. Говорят, всё ради семейной ипотеки

Коридоры уфимского роддома внезапно наполнились аплодисментами вместо привычного детского плача. О необычном событии сообщает перинатальный центр РКБ, уточняя, что молодая пара устроила выездную регистрацию брака прямо в стенах медучреждения.

Причина спешки оказалась прозаичной — невеста находилась на позднем сроке беременности. Ребята, видимо, решили не откладывать дела в долгий ящик и оформить отношения официально, не дожидаясь выписки. Совместить приятное с полезным, так сказать.

Инициативу молодых горячо поддержал медперсонал. Врачи и сёстры не только не возражали, но и активно помогали создать праздничную атмосферу для жениха и невесты. Не каждый день ведь такое видишь.

Новость быстро разлетелась по соцсетям, где её восприняли с юмором. Пользователи писали, что ребята решили одним махом закрыть два главных вопроса. Лучше поздно, чем никогда — согласилось большинство.

Но нашлись и скептики. Один из комментаторов едко заметил, что перинатальный центр, видимо, отчаянно нуждается в деньгах, раз готов превращаться во дворец исполнения прихотей.

К слову, ажиотаж вокруг семейной ипотеки в Башкирии только набирает обороты. С апреля 2025 года программу расширили, позволив покупать жильё и на вторичном рынке. Правда, как уточняет РБК, есть условие: дом должен быть не старше 20 лет.

Для большинства регионов, включая Башкирию, максимальная сумма кредита по этой программе составляет 6 миллионов рублей. Так что уфимской паре есть за что побороться, пока ставка держится на уровне 6% годовых.