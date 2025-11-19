В России появится новая выплата для беременных: деньги начнут давать задолго до декрета

Будущие родители в России могут получить новый вид государственной поддержки — целевой сертификат для покрытия расходов на ведение беременности. Соответствующая инициатива от группы депутатов Государственной Думы направлена на рассмотрение вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой, о чём сообщают РИА Новости.

Инициатива призвана решить финансовую проблему, с которой сталкиваются многие семьи: расходы на медицинское наблюдение возникают с первых недель беременности, тогда как стандартное пособие по беременности и родам начинают выплачивать значительно позже — с 28-й или 30-й недели. Как отмечают авторы законодательной инициативы, в число которых входит депутат Сергей Миронов, в этот период средства необходимы на оплату анализов, витаминов и консультаций специалистов, не всегда покрываемых полисом ОМС.

Согласно предложению, сертификат будет иметь строго целевое назначение. Право на его получение предлагается предоставить женщинам, которые встали на медицинский учёт на ранних сроках беременности. Такой подход не только окажет финансовую помощь, но и станет дополнительным стимулом для своевременного обращения к врачу.

По оценке парламентариев, введение нового механизма поддержки позволит снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет в один из самых ответственных периодов. Кроме того, это сделает более доступными качественные медицинские услуги, необходимые для здоровья матери и будущего ребёнка.

Хотя ведение беременности в государственных клиниках бесплатно по ОМС, многие семьи выбирают частные медцентры. Стоимость контракта там может варьироваться от 30–50 тысяч рублей за базовый пакет до 110 тысяч и более за расширенный, в зависимости от региона и набора услуг. Отдельные консультации и анализы также могут обойтись в несколько тысяч рублей каждая.​

Инициатива дополнит уже существующую систему поддержки. Сейчас беременные женщины из семей с невысоким доходом могут оформить единое пособие, если встали на учёт до 12-й недели. Его размер составляет 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.​

Кроме того, в России действует система пособий по беременности и родам. В 2025 году максимальная сумма такой выплаты за 140 дней отпуска составит почти 795 тысяч рублей. Также после рождения ребёнка один из родителей может получить единовременную выплату, которая с 1 февраля 2025 года превысит 26,9 тысяч рублей.​

Ранее мы писали о том, что с 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребёнка планируют проиндексировать до 737 тысяч рублей. Вместе с этим, благодаря росту МРОТ, с 2026 года должны увеличиться и другие социальные выплаты, включая больничные и пособия по уходу за ребёнком.​

Кроме федеральных программ, в России появляются и региональные меры поддержки. Так, в некоторых областях, например, в Брянской и Тверской, уже введены единовременные выплаты для беременных школьниц в размере от 100 до 150 тысяч рублей, чтобы поддержать молодых мам. Подобные инициативы показывают стремление властей оказывать более адресную помощь на разных этапах родительства.​