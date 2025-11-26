0
2 часа
Семья

В Госдуму внесли законопроект о минимальном размере алиментов на детей

Парламентарии хотят законодательно закрепить минимальную сумму на содержание детей. Изменения коснутся родителей, которые платят алименты исходя из официального дохода.
монеты на кошельке
©Ньюс-Баш

Группа депутатов и сенаторов от КПРФ внесла в Государственную Думу законопроект, который устанавливает минимальный порог для алиментных выплат. Согласно инициативе, ежемесячная сумма не должна быть меньше 50% от прожиточного минимума на одного ребенка. Эта мера направлена на исключение ситуаций, когда родитель выплачивает незначительные средства, ссылаясь на низкую официальную зарплату.

Авторы проекта, включая сенатора Айрата Гибатдинова, предлагают следующую градацию: на одного ребенка — не менее половины величины федерального прожиточного минимума, на двух детей — три четверти, а на трех и более — полный размер прожиточного минимума. Это позволит унифицировать подход судов, которые сейчас принимают решения, исходя из конкретных обстоятельств каждого дела.

В настоящий момент размер алиментов часто определяется как доля от официального дохода плательщика. Если зарплата родителя равна МРОТ, то выплаты могут составлять крайне малые суммы, которых недостаточно для полноценного содержания ребенка. В случае принятия закона бремя доказательства невозможности платить установленный минимум ляжет на самого плательщика.

В Башкортостане величина прожиточного минимума на ребенка в 2025 году утверждена на уровне 15 309 рублей. Если законопроект будет принят в предложенном виде, минимальный платеж для жителей республики составит не менее половины от федерального показателя (который традиционно может отличаться от регионального).

По данным портала news-bash.ru, проблема задолженности по алиментам в регионе остается актуальной: общая сумма долга превышает 2,4 миллиарда рублей. В списках должников числятся тысячи граждан, и судебным приставам регулярно приходится разыскивать неплательщиков, скрывающих свои реальные доходы и место жительства.

Похожие записи
0
26.11.2025
Новости

В Госдуме назвали блокировку WhatsApp* «вопросом времени»

смартфон в руках
Зампред комитета ГД по экономполитике считает блокировку мессенджера неизбежной из-за постоянных нарушений российского законодательства и проблем с безопасностью данных.
0
19.11.2025
Семья

Родителям трёх и более детей готовят сюрприз: выплаты в декрете хотят поднять до 100%

женщина с коляской
Российские семьи с тремя и более детьми могут получить право на декретный отпуск с выплатой до 100% от среднего заработка. Соответствующий законопроект, направленный на усиление поддержки многодетности, разрабатывается в Государственной думе.
0
19.11.2025
Семья

В России появится новая выплата для беременных: деньги начнут давать задолго до декрета

беременная женина сидит на подоконнике
Будущие родители в России могут получить новый вид государственной поддержки — целевой сертификат для покрытия расходов на ведение беременности. Соответствующая инициатива от группы депутатов Государственной
0
17.11.2025
Криминал

В Башкирии отец троих детей получил реальный срок за долг по алиментам

наручники на решетке
41-летний житель Белокатайского района проведет пять месяцев в исправительной колонии общего режима за неуплату алиментов. Суд вынес такое решение из-за долга перед тремя несовершеннолетними детьми, который
0
12.11.2025
Семья

Россиянам назвали единственный способ для молодой семьи купить квартиру: «Ничего придумывать не надо»

ключи от квартиры лежат на деньгах
Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала новые ставки по семейной ипотеке. Вместо сложных схем она предлагает улучшить старую и проверенную программу «Молодая семья».
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.