В Госдуме предложили полностью оплачивать аренду жилья многодетным семьям. Остальным — компенсировать от 50 до 75%

Россиянам могут начать возвращать часть средств, потраченных на съем квартир: с такой инициативой выступила Светлана Разворотнева из профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

По мнению парламентария, государство должно поддерживать тех, кто не может накопить на первоначальный взнос по ипотеке, субсидируя ежемесячные платежи собственникам.

Детали проекта пока прорабатываются, но конкретные параметры уже предложила фракция «Справедливая Россия — За правду». Молодым семьям до 36 лет планируют компенсировать 50% стоимости найма при наличии одного ребенка. С появлением второго малыша выплата увеличится до 75%, а многодетные родители смогут рассчитывать на полное покрытие расходов.

Ключевое требование для получения поддержки — легализация сделки. Договор найма должен быть официально зарегистрирован, а собственник обязан уплачивать налоги с полученного дохода. Мера направлена на вывод рынка аренды из «серой» зоны и повышение прозрачности сектора.

Для жителей Башкортостана предложение особенно актуально на фоне роста цен. В августе 2025 года медианная ставка аренды в Уфе превысила 28 тысяч рублей, хотя годом ранее стандартную однокомнатную квартиру можно было снять за 24 тысячи рублей.

Приобретение собственного жилья остается сложной задачей для многих граждан. Эксперты подсчитали, что средний платеж по ипотеке в столице республики достиг 60 тысяч рублей, что в 2,6 раза превышает стоимость аренды аналогичной жилплощади.

Региональные власти параллельно обновляют нормативы для расчета социальных выплат. Ранее издание «Ньюс-Баш» сообщало, что Минстрой республики утвердил среднюю рыночную стоимость квадратного метра на первый квартал 2025 года на уровне 110 тысяч рублей. Если федеральную инициативу утвердят, она станет существенной поддержкой для тех, кто пока не может воспользоваться льготными жилищными программами.