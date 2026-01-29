0
5 часов
Семья

В Госдуме предложили бесплатно кормить родителей детей до 7 лет в больницах

Депутат Яна Лантратова предложила повысить возраст детей для бесплатного нахождения родителей в стационаре до 7 лет. Сейчас норма действует до 4 лет.
мать с ребенком стоит возле окна
©коллаж Ньюс-Баш

Депутат Госдумы Яна Лантратова направила в правительство предложение изменить правила совместной госпитализации. Парламентарий просит законодательно закрепить право родителей бесплатно находиться в стационаре с детьми до семи лет включительно. Сейчас государство гарантирует питание и койку взрослым, если ребенку не больше четырех лет. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на текст обращения.

Содержание
  1. Суть предложения
  2. Аргументы «за»
  3. Как это работает сейчас
  4. Что это значит для больниц Башкирии
  5. Справка

Суть предложения

Яна Лантратова предлагает пересмотреть возрастные пороги в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан». По мнению депутата, необходимо повысить планку возраста ребенка, при которой одному из родителей или близкому родственнику автоматически предоставляют бесплатное спальное место и питание.

Сейчас эта норма действует для детей до 4 лет. Лантратова предлагает распространить её на всех детей дошкольного возраста — до 7 лет.

Аргументы «за»

Депутат приводит два основных довода в пользу инициативы. Первый — психологическое состояние ребенка. Разлука с родителями в незнакомой обстановке больницы вызывает стресс и негативно влияет на процесс лечения. Присутствие близкого человека успокаивает маленького пациента.

Второй довод — помощь медперсоналу. Родители берут на себя бытовые вопросы, кормление и гигиенический уход за детьми. Это снижает нагрузку на медсестер и санитарок, позволяя им сосредоточиться на медицинских процедурах. Лантратова уверена, что такие меры повысят эффективность лечения.

Как это работает сейчас

По действующим правилам, больница обязана бесплатно выделить кровать и питание маме или папе только в двух случаях. Первый — если ребенку еще не исполнилось четыре года.

Второй случай — если ребенок старше четырех лет, но у него есть особые медицинские показания. Эти показания определяет лечащий врач. Если доктор решит, что медицинских причин для круглосуточного присутствия взрослого нет, родитель может находиться с ребенком, но спальное место и питание ему не предоставят. Часто в таких ситуациях родителям приходится спать на стульях или платить за пребывание в палате повышенной комфортности. Инициатива Лантратовой должна устранить этот пробел для детей 5–7 лет.

Что это значит для больниц Башкирии

Если поправки примут, нагрузка на бюджет регионального здравоохранения вырастет. Больницам республики, включая РДКБ в Уфе, придется пересчитать расходы на питание: количество взрослых, которых нужно кормить за счет бюджета, увеличится.

Вторая проблема — логистика. Во многих старых корпусах больниц региона палаты физически не рассчитаны на размещение дополнительных кроватей для взрослых. Руководству медучреждений придется искать способы расширить коечный фонд или перераспределять пациентов.

Справка

Правила совместного пребывания в больницах меняются не впервые. Ранее Владимир Путин подписал закон, который разрешил родителям детей-инвалидов бесплатно находиться с ними в стационаре независимо от возраста ребенка. Тогда государство пошло навстречу общественным организациям, которые долго добивались этого права. Нынешняя инициатива продолжает тренд на гуманизацию условий в детских больницах.

Похожие записи
0
15.01.2026
Образование

Депутаты предложили платить учителям 200% от средней зарплаты по региону

учитель возле доски
Депутаты предложили закрепить зарплату учителей на уровне 200% от средней по региону. Оклад составит 70%, а классное руководство заменят наставничеством.
0
14.01.2026
Дороги и транспорт

В Госдуме предложили разрешить тонировку машин по платному абонементу

тонировка стекол автомобиля
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести систему платных абонементов на тонировку. Вырученные средства планируется направлять на дорожную инфраструктуру.
0
07.01.2026
Дороги и транспорт

С 9 января в России увеличиваются штрафы за перевозку детей без автокресла

ребенок в детском автокресле
С 9 января вступают в силу поправки в КоАП РФ. Штраф для водителей составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для юридических — 200 тысяч. В Башкирии усилят контроль.
0
30.12.2025
Происшествия

Школьница из Башкирии лишилась iPhone при попытке запустить Roblox

смартфон в руках
Мошенники удаленно заблокировали смартфон 14-летней жительницы Башкирии и потребовали выкуп. Девочка сама передала им пароль от учетной записи Apple ID, когда пыталась обойти ограничение доступа к игре.
0
25.12.2025
Новости

В Госдуме заявили об отсутствии планов по полному запрету VPN в 2026 году

vpn на смартфоне
Российские власти не будут вводить тотальный запрет на работу VPN-сервисов в следующем году. Депутаты считают, что полностью перекрывать доступ к анонимайзерам нельзя, так как они помогают пользователям обходить западные санкции.
0
25.12.2025
Новости

Госдума предложила компенсировать студентам и пенсионерам половину стоимости аренды жилья

ключи от квартиры лежат на деньгах
Студенты, пенсионеры и инвалиды смогут вернуть до 50% расходов за съем жилья через новый социальный налоговый вычет. С такой инициативой в правительство обратились депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».
0
23.12.2025
Новости

Госдума: Telegram не заблокируют до перехода авторов в мессенджер «Мах»

мессенджер телеграм
Власти не станут ограничивать доступ к Telegram, пока российские авторы и СМИ не переведут свою аудиторию в отечественный мессенджер «Мах». Мгновенное отключение платформы сейчас исключено, так как стране
0
23.12.2025
Новости

С 2026 года порог единовременной выплаты пенсии вырастет до 440 тысяч рублей

купюры номиналом 5000 рублей
С 1 января 2026 года граждане получат накопительную пенсию одной выплатой, если на их лицевом счете скопилось менее 440 тысяч рублей. Порог для единовременной выдачи средств увеличился из-за роста прожиточного минимума пенсионера.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.