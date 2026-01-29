В Госдуме предложили бесплатно кормить родителей детей до 7 лет в больницах

Депутат Яна Лантратова предложила повысить возраст детей для бесплатного нахождения родителей в стационаре до 7 лет. Сейчас норма действует до 4 лет.

Депутат Госдумы Яна Лантратова направила в правительство предложение изменить правила совместной госпитализации. Парламентарий просит законодательно закрепить право родителей бесплатно находиться в стационаре с детьми до семи лет включительно. Сейчас государство гарантирует питание и койку взрослым, если ребенку не больше четырех лет. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на текст обращения.

Суть предложения

Яна Лантратова предлагает пересмотреть возрастные пороги в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан». По мнению депутата, необходимо повысить планку возраста ребенка, при которой одному из родителей или близкому родственнику автоматически предоставляют бесплатное спальное место и питание.

Сейчас эта норма действует для детей до 4 лет. Лантратова предлагает распространить её на всех детей дошкольного возраста — до 7 лет.

Аргументы «за»

Депутат приводит два основных довода в пользу инициативы. Первый — психологическое состояние ребенка. Разлука с родителями в незнакомой обстановке больницы вызывает стресс и негативно влияет на процесс лечения. Присутствие близкого человека успокаивает маленького пациента.

Второй довод — помощь медперсоналу. Родители берут на себя бытовые вопросы, кормление и гигиенический уход за детьми. Это снижает нагрузку на медсестер и санитарок, позволяя им сосредоточиться на медицинских процедурах. Лантратова уверена, что такие меры повысят эффективность лечения.

Как это работает сейчас

По действующим правилам, больница обязана бесплатно выделить кровать и питание маме или папе только в двух случаях. Первый — если ребенку еще не исполнилось четыре года.

Второй случай — если ребенок старше четырех лет, но у него есть особые медицинские показания. Эти показания определяет лечащий врач. Если доктор решит, что медицинских причин для круглосуточного присутствия взрослого нет, родитель может находиться с ребенком, но спальное место и питание ему не предоставят. Часто в таких ситуациях родителям приходится спать на стульях или платить за пребывание в палате повышенной комфортности. Инициатива Лантратовой должна устранить этот пробел для детей 5–7 лет.

Что это значит для больниц Башкирии

Если поправки примут, нагрузка на бюджет регионального здравоохранения вырастет. Больницам республики, включая РДКБ в Уфе, придется пересчитать расходы на питание: количество взрослых, которых нужно кормить за счет бюджета, увеличится.

Вторая проблема — логистика. Во многих старых корпусах больниц региона палаты физически не рассчитаны на размещение дополнительных кроватей для взрослых. Руководству медучреждений придется искать способы расширить коечный фонд или перераспределять пациентов.

Справка

Правила совместного пребывания в больницах меняются не впервые. Ранее Владимир Путин подписал закон, который разрешил родителям детей-инвалидов бесплатно находиться с ними в стационаре независимо от возраста ребенка. Тогда государство пошло навстречу общественным организациям, которые долго добивались этого права. Нынешняя инициатива продолжает тренд на гуманизацию условий в детских больницах.