В День Победы в Уфе родился будущий защитник Отечества

Пока вся страна салютами и парадами отмечала 80-летие Победы, в уфимском перинатальном центре шла своя «боевая операция» — на свет появился российский гражданин.

Малыш решил не пропускать такой важный день и выбрал для своего дебюта в этом мире 9 мая. Родился мальчик в 06:50 утра.

Боевые характеристики нового защитника Отечества: вес — 3 кг 120 г, рост — 51 см. Нормативы ГТО, считай, уже сдал.

Глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов сообщил об этом в своих соцсетях, не сдержав гордости. Поздравил семью и пожелал малышу расти здоровым.

Вот это мы понимаем — правильно выбранная дата рождения. Теперь у парня два повода для праздника 9 мая, а бабушки с дедушками точно никогда не забудут, в какой день внук родился.

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