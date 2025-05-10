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В День Победы в Уфе родился будущий защитник Отечества

©Рустем Хамитов

Пока вся страна салютами и парадами отмечала 80-летие Победы, в уфимском перинатальном центре шла своя «боевая операция» — на свет появился российский гражданин.

Малыш решил не пропускать такой важный день и выбрал для своего дебюта в этом мире 9 мая. Родился мальчик в 06:50 утра.

Боевые характеристики нового защитника Отечества: вес — 3 кг 120 г, рост — 51 см. Нормативы ГТО, считай, уже сдал.

новорожденный
©Рустем Хамитов

Глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов сообщил об этом в своих соцсетях, не сдержав гордости. Поздравил семью и пожелал малышу расти здоровым.

Вот это мы понимаем — правильно выбранная дата рождения. Теперь у парня два повода для праздника 9 мая, а бабушки с дедушками точно никогда не забудут, в какой день внук родился.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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