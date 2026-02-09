В Башкирию вернули детей из Иркутской области после смерти матери

После смерти матери дети оказались в приюте под Иркутском. Власти Башкирии нашли родного отца и организовали возвращение наследников в республику.

Дети, чья мать трагически погибла в Иркутской области, вернулись домой в Башкирию. Их забрали из социально-реабилитационного центра в Сибири и передали родному отцу. Операцию по возвращению организовали уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Панчихина и республиканский Минтруд. Об этом 9 февраля сообщило агентство «Башинформ».

Трагедия в Иркутской области и звонок из приюта Братска

Семья проживала в Иркутской области. После смерти матери несовершеннолетние остались без законного представителя и присмотра, поэтому социальные службы временно поместили их в реабилитационный центр Братского района.

Сотрудники сибирского приюта начали розыск родственников и выяснили, что корни семьи уходят в Башкортостан. В республике проживают родной отец и бабушка детей. Когда специалисты связались с ними, родственники подтвердили готовность немедленно забрать сирот и заняться их воспитанием.

Как омбудсмен Панчихина организовала перелет в Уфу

К ситуации оперативно подключилась детский омбудсмен Башкирии Ольга Панчихина. Совместно с региональным Министерством семьи и труда она выстроила логистику возвращения: детей вывезли из Иркутской области и доставили в республику.

Сейчас дети находятся дома с отцом. Шефство над семьей взяли специалисты центров «Семья»: они помогают оформить социальные пособия, восстановить документы и оказывают психологическую поддержку для адаптации после потери матери.

Резонансные случаи с детьми в Уфе и Иглинском районе

В Башкирии регулярно происходят ситуации, требующие вмешательства властей из-за семейных трагедий.

В декабре 2025 года в Уфу вернулась девочка, пострадавшая от действий собственного отца. Мужчина выбросил ребенка из окна, после чего ей потребовалось сложное лечение в клиниках Москвы. Врачи восстановили здоровье ребенка: девочка начала ходить и разговаривать.

В Иглинском районе произошла более тяжелая драма: там трое детей остались полными сиротами. В ходе конфликта отец убил мать, а затем покончил с собой. Детей передали под опеку государства, так как рядом не оказалось родственников, готовых их принять.