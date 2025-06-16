В Башкирии запустили цифровые карты для беременных с QR-доступом

Минздрав Башкортостана представил новую версию единой обменной карты для будущих мам, сообщает Mkset.ru. Главной фишкой документа стали встроенные QR-коды, которые превращают обычную бумажку в цифрового помощника.

Отсканировав код, женщины попадают в онлайн-школу для беременных. Там можно изучить азы материнства, не выходя из дома. Второй QR ведет к актуальной информации о социальных выплатах — теперь не нужно обзванивать десяток инстанций.

Особенно полезным станет калькулятор субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Программа сама рассчитает, на какую поддержку может рассчитывать семья. Это как финансовый консультант в кармане.

Нововведение призвано упростить жизнь будущих мам в период, когда каждая минута на счету. Вместо походов по кабинетам — один клик смартфона.

Карта объединяет все необходимые сервисы в едином формате. Медики надеются, что цифровизация поможет женщинам лучше подготовиться к материнству и получить всю положенную поддержку от государства.