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В Башкирии запустили цифровые карты для беременных с QR-доступом

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Минздрав Башкортостана представил новую версию единой обменной карты для будущих мам, сообщает Mkset.ru. Главной фишкой документа стали встроенные QR-коды, которые превращают обычную бумажку в цифрового помощника.

Отсканировав код, женщины попадают в онлайн-школу для беременных. Там можно изучить азы материнства, не выходя из дома. Второй QR ведет к актуальной информации о социальных выплатах — теперь не нужно обзванивать десяток инстанций.

Особенно полезным станет калькулятор субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Программа сама рассчитает, на какую поддержку может рассчитывать семья. Это как финансовый консультант в кармане.

Нововведение призвано упростить жизнь будущих мам в период, когда каждая минута на счету. Вместо походов по кабинетам — один клик смартфона.

Карта объединяет все необходимые сервисы в едином формате. Медики надеются, что цифровизация поможет женщинам лучше подготовиться к материнству и получить всю положенную поддержку от государства.

QR-коды беременность
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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