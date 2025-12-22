В Башкирии запустили онлайн-оформление пособий на двойняшек и тройняшек

Как получить услугу
Новый сервис запустило Минцифры республики. Форма на портале «Госуслуги Башкортостана» доступна круглосуточно. Чтобы ей воспользоваться, нужна подтвержденная учетная запись.
Система автоматически проверит регистрацию заявителя. Решение о назначении выплаты ведомство примет в течение восьми рабочих дней. Уведомление придет в личный кабинет.
Кому положены деньги
Выплата рассчитана на малообеспеченные семьи, где воспитываются дети до трех лет. Заявитель должен быть гражданином РФ и постоянно проживать в Башкирии.
Деньги перечислят, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на ребенка. В 2025 году эта планка в регионе составляет 15 309 рублей. Если доход на каждого члена семьи меньше этой суммы, пособие одобрят.
Другие меры поддержки в Башкирии
Помимо ежемесячных выплат, при рождении детей всем семьям полагается фиксированное единовременное пособие. В 2025 году оно выросло до 30 982 рублей. Родители двоен получают эту сумму на каждого ребенка — итоговая выплата составит почти 62 тысячи рублей.
Также нуждающиеся семьи могут оформить единое пособие. Его размер варьируется от 50% до 100% детского прожиточного минимума (от 7 654 до 15 309 рублей в месяц). Для этой выплаты государство проводит комплексную оценку нуждаемости, проверяя не только доходы, но и имущество семьи (квартиры, машины, дачи).
С 2026 года планируется ввести так называемую «семейную налоговую выплату». Государство обещает возвращать часть уплаченного НДФЛ (7%), если в семье двое и более детей. Фактически ставка налога снизится с 13% до 6%, что станет неплохой прибавкой к бюджету раз в год.