В Башкирии запустили онлайн-оформление пособий на двойняшек и тройняшек

Родители двойняшек и тройняшек в Башкирии теперь могут подать заявление на ежемесячную выплату через региональный портал Госуслуг. Ходить в ведомства с пакетом бумажных документов больше не нужно.

Как получить услугу

Новый сервис запустило Минцифры республики. Форма на портале «Госуслуги Башкортостана» доступна круглосуточно. Чтобы ей воспользоваться, нужна подтвержденная учетная запись.

Система автоматически проверит регистрацию заявителя. Решение о назначении выплаты ведомство примет в течение восьми рабочих дней. Уведомление придет в личный кабинет.

Кому положены деньги

Выплата рассчитана на малообеспеченные семьи, где воспитываются дети до трех лет. Заявитель должен быть гражданином РФ и постоянно проживать в Башкирии.

Деньги перечислят, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на ребенка. В 2025 году эта планка в регионе составляет 15 309 рублей. Если доход на каждого члена семьи меньше этой суммы, пособие одобрят.

Другие меры поддержки в Башкирии

Помимо ежемесячных выплат, при рождении детей всем семьям полагается фиксированное единовременное пособие. В 2025 году оно выросло до 30 982 рублей. Родители двоен получают эту сумму на каждого ребенка — итоговая выплата составит почти 62 тысячи рублей.

Также нуждающиеся семьи могут оформить единое пособие. Его размер варьируется от 50% до 100% детского прожиточного минимума (от 7 654 до 15 309 рублей в месяц). Для этой выплаты государство проводит комплексную оценку нуждаемости, проверяя не только доходы, но и имущество семьи (квартиры, машины, дачи).

С 2026 года планируется ввести так называемую «семейную налоговую выплату». Государство обещает возвращать часть уплаченного НДФЛ (7%), если в семье двое и более детей. Фактически ставка налога снизится с 13% до 6%, что станет неплохой прибавкой к бюджету раз в год.