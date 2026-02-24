0
8 часов
Семья

В Башкирии за 2025 год число разводов снизилось более чем на четверть

Госкомитет по делам юстиции Башкирии сообщил о снижении числа расторгнутых браков на 26,1% по итогам 2025 года. Одновременно в регионе выросло количество новых семей.
загс
©rutube

Госкомитет по делам юстиции Башкирии зафиксировал снижение числа разводов на 26,1% по итогам 2025 года. Эту тенденцию отметили все отделы ЗАГС региона.

Одновременно жители республики стали активнее создавать семьи. Количество зарегистрированных браков выросло на 2,6% по сравнению с 2024 годом. В десяти отделах ЗАГС прирост превысил 20%. Более половины пар — 55% — вступили в брак впервые. Ещё в 21% случаев для одного из супругов это первый официальный союз.

По итогам девяти месяцев 2025 года в республике зарегистрировали 17,4 тысячи браков и 8,5 тысячи разводов. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на заседании правительства. Число браков увеличилось на 3%, а число разводов сократилось на 27,8%. В рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года власти поручили расширить работу семейных медиаторов во всех муниципалитетах.

Влияние пошлины в 5000 рублей и фиктивных разводов

Ранее news-bash.ru сообщал, что одним из факторов снижения разводов стало повышение госпошлины за расторжение брака с 1 января 2025 года. Сумма выросла с 650 до 5 000 рублей с каждого супруга, то есть почти в восемь раз.

Также на статистику разводов в 2024 году влияли так называемые фиктивные разводы. Пары официально расторгали брак ради получения единого пособия на детей, что существенно искажало реальную демографическую картину в регионе.

Как семейные медиаторы сохраняют браки уфимцев

По данным news-bash.ru, семейная медиация ежегодно сохраняет около 100 семей в Башкирии. Специалисты помогают парам урегулировать конфликты до официального обращения в ЗАГС или суд.

При этом около 62% пар, решивших развестись, не знают о возможности обратиться к семейному медиатору. В то же время 12,5% опрошенных признали, что профессиональная помощь психолога могла бы изменить их решение о расторжении брака, сообщает издание «Уфимские нивы».

Похожие записи
0
24.12.2025
Семья

Число разводов в Башкирии упало почти на треть

загс
За девять месяцев 2025 года жители республики стали реже расторгать браки: количество разводов снизилось на 27,8%. Статистику на заседании правительства озвучил премьер-министр Андрей Назаров.
0
12.12.2025
Семья

Средний брачный возраст в Башкирии вырос до 33–35 лет

загс
Госкомюстиции Башкирии фиксирует неожиданный социальный сдвиг: в 2025 году средний возраст создания семьи в регионе резко вырос. Теперь женщины решаются на штамп в паспорте ближе к 33 годам, а мужчины
0
08.12.2025
Семья

В Башкирии родители выбрали для дочери редкое имя Хомай

ребенок на пеленальном столике
Управление ЗАГС Башкортостана зарегистрировало рождение девочки с именем Хомай. Специалисты ведомства внесли запись в реестр актов гражданского состояния в начале декабря 2025 года.
0
02.08.2025
Семья

ЗАГС Башкирии опубликовал список необычных имен новорожденных

ребенок на пеленальном столике
В Башкирии родители всё чаще выбирают для детей редкие и звучные имена. Портал ЗАГС опубликовал список самых необычных из них. В топе оказались Закарийя, Мирослава Минни, Гулия и Родислав.
0
06.05.2025
Семья

«Королева весны» и «рай» теперь живут в Башкирии

ребенок
Башкирия превращается в маленький Таджикистан — местные ЗАГСы начали массово регистрировать детей с нетипичными для региона именами. Такие данные сегодня опубликовал федеральный портал ЗАГС.
0
03.05.2025
Семья

В Башкирии на свет появились Лада и Лионель

новорожденный
Портал ЗАГС опубликовал свежую информацию о том, какими необычными именами называют малышей в Башкирии. Родители там, похоже, черпают вдохновение из автосалонов и футбольных матчей.
Главная
MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.