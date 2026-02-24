В Башкирии за 2025 год число разводов снизилось более чем на четверть

Госкомитет по делам юстиции Башкирии сообщил о снижении числа расторгнутых браков на 26,1% по итогам 2025 года. Одновременно в регионе выросло количество новых семей.

Одновременно жители республики стали активнее создавать семьи. Количество зарегистрированных браков выросло на 2,6% по сравнению с 2024 годом. В десяти отделах ЗАГС прирост превысил 20%. Более половины пар — 55% — вступили в брак впервые. Ещё в 21% случаев для одного из супругов это первый официальный союз.

По итогам девяти месяцев 2025 года в республике зарегистрировали 17,4 тысячи браков и 8,5 тысячи разводов. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на заседании правительства. Число браков увеличилось на 3%, а число разводов сократилось на 27,8%. В рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года власти поручили расширить работу семейных медиаторов во всех муниципалитетах.

Влияние пошлины в 5000 рублей и фиктивных разводов

Ранее news-bash.ru сообщал, что одним из факторов снижения разводов стало повышение госпошлины за расторжение брака с 1 января 2025 года. Сумма выросла с 650 до 5 000 рублей с каждого супруга, то есть почти в восемь раз.

Также на статистику разводов в 2024 году влияли так называемые фиктивные разводы. Пары официально расторгали брак ради получения единого пособия на детей, что существенно искажало реальную демографическую картину в регионе.

Как семейные медиаторы сохраняют браки уфимцев

По данным news-bash.ru, семейная медиация ежегодно сохраняет около 100 семей в Башкирии. Специалисты помогают парам урегулировать конфликты до официального обращения в ЗАГС или суд.

При этом около 62% пар, решивших развестись, не знают о возможности обратиться к семейному медиатору. В то же время 12,5% опрошенных признали, что профессиональная помощь психолога могла бы изменить их решение о расторжении брака, сообщает издание «Уфимские нивы».