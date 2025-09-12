0
В Башкирии вводят новый семейный праздник под Новый год

В Башкирии готовятся учредить новый праздник — День многодетной семьи. Депутаты Курултая предлагают отмечать его 21 декабря. Идея — поддержать семейные ценности.
По информации Госсобрания-Курултая, в республике скоро может появиться ещё один официальный повод для торжества. Депутаты решили, что большим семьям нужен свой собственный день в календаре.

Законопроект с таким предложением уже готов и ждёт своего часа на ближайшем заседании парламента. Если его одобрят, то каждый год 21 декабря в Башкирии будут чествовать многодетных. Дата выбрана неслучайно — ближе к Новому году, когда все и так думают о доме и близких.

Спикер Курултая Константин Толкачев пояснил, что такой праздник должен органично вписаться в культурную жизнь региона. По его словам, в республике уже сложилась традиция под конец года собирать и награждать победителей семейных конкурсов. Теперь это мероприятие получит официальный статус.

