В Башкирии учрежден новый праздник: 21 декабря отметят День многодетной семьи

В Башкирии учредили новый официальный праздник — День многодетной семьи. Депутаты Госсобрания-Курултая приняли соответствующий закон 30 октября 2025 года. Дату будут отмечать ежегодно 21 декабря, чтобы подчеркнуть важность семейных ценностей и поддержать многодетность в регионе.

Решение о создании праздника направлено на укрепление института семьи. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, это поможет сохранить традиционные ценности и повысить престиж многодетности.

Дата 21 декабря выбрана не случайно. В Башкирии уже сложилась традиция в конце года проводить торжественные мероприятия для семей. На лучших площадках республики собирают победителей всероссийских и региональных семейных конкурсов, например, «Семья года».

«Декабрь как преддверие Нового года и Рождества традиционно ассоциируется с семьей, теплом домашнего очага. Новый праздник органично впишется в существующую систему культурных традиций нашего края», — отметил спикер Курултая Константин Толкачев.

В Башкирии проживает около 59 тысяч многодетных семей по данным на начало 2025 года. По этому показателю республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое — по всей России.

Помимо федеральных льгот, в регионе действуют и собственные меры поддержки. Например, для многодетных семей предусмотрена компенсация 50% стоимости платного очного обучения детей в колледжах и техникумах. Также школьники из таких семей могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом.