0
19 минут
Семья

В Башкирии родители выбрали для дочери редкое имя Хомай

Управление ЗАГС Башкортостана зарегистрировало рождение девочки с именем Хомай. Специалисты ведомства внесли запись в реестр актов гражданского состояния в начале декабря 2025 года.
ребенок на пеленальном столике
©Imagen

Родители новорожденной выбрали это имя при оформлении документов. В республике появилась еще одна носительница имени из башкирской мифологии.

Имя Хомай встречается в башкирском эпосе «Урал-батыр» и национальных легендах. В мифологии Хомай выступает как дева-лебедь, дочь царя птиц Самрау и Солнца. Башкирские предания описывают Хомай как существо с даром предвидения. Персонаж считался покровителем женщин в традиционной культуре народа.

Имя получило новую известность после выхода песни «Homay» группы Ay Yola весной 2025 года. Трек набрал миллионы прослушиваний в социальных сетях и музыкальных платформах. Композицию слушали жители Казахстана, Турции и других тюркоязычных стран. Музыканты использовали в тексте образ мифологической героини из башкирского фольклора.

Одна из семей в Башкирии рассказала, что песня повлияла на их выбор имени. Родители услышали трек, изучили перевод и историю персонажа. Супруги решили назвать дочь Хомай после знакомства с содержанием башкирских легенд.

Сотрудники ЗАГСа также назвали другие необычные имена, зарегистрированные в конце 2025 года. Девочек в республике называли Хедеей, Севилией, Илизой и Тубой. Мальчики получили имена Рахимьян, Рахат, Шахром и Гумер. Родители выбирают имена из разных культурных традиций.

При этом большинство семей в Башкортостане выбирает распространенные имена. Мальчиков чаще всего называют Амирами, Тимурами и Михаилами. Девочкам дают имена Ева, Амина и София. Эти варианты входят в список популярных имен по данным республиканского ЗАГСа.

Похожие записи
0
28.11.2025
Культура

Руслан Шайхитдинов из Ay Yola признался, что боится переезжать из Уфы

группа ay yola
Участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов рассказал, почему не хочет покидать Уфу. Музыкант считает родной город необходимым условием для своего творчества.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.