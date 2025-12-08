В Башкирии родители выбрали для дочери редкое имя Хомай

Управление ЗАГС Башкортостана зарегистрировало рождение девочки с именем Хомай. Специалисты ведомства внесли запись в реестр актов гражданского состояния в начале декабря 2025 года.

Родители новорожденной выбрали это имя при оформлении документов. В республике появилась еще одна носительница имени из башкирской мифологии.

Имя Хомай встречается в башкирском эпосе «Урал-батыр» и национальных легендах. В мифологии Хомай выступает как дева-лебедь, дочь царя птиц Самрау и Солнца. Башкирские предания описывают Хомай как существо с даром предвидения. Персонаж считался покровителем женщин в традиционной культуре народа.

Имя получило новую известность после выхода песни «Homay» группы Ay Yola весной 2025 года. Трек набрал миллионы прослушиваний в социальных сетях и музыкальных платформах. Композицию слушали жители Казахстана, Турции и других тюркоязычных стран. Музыканты использовали в тексте образ мифологической героини из башкирского фольклора.

Одна из семей в Башкирии рассказала, что песня повлияла на их выбор имени. Родители услышали трек, изучили перевод и историю персонажа. Супруги решили назвать дочь Хомай после знакомства с содержанием башкирских легенд.

Сотрудники ЗАГСа также назвали другие необычные имена, зарегистрированные в конце 2025 года. Девочек в республике называли Хедеей, Севилией, Илизой и Тубой. Мальчики получили имена Рахимьян, Рахат, Шахром и Гумер. Родители выбирают имена из разных культурных традиций.

При этом большинство семей в Башкортостане выбирает распространенные имена. Мальчиков чаще всего называют Амирами, Тимурами и Михаилами. Девочкам дают имена Ева, Амина и София. Эти варианты входят в список популярных имен по данным республиканского ЗАГСа.