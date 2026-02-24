В Башкирии произошел бум мужских декретов: статистика Соцфонда за 2026 год

В Башкирии около 5,5 тысячи мужчин оформили пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Это более 21% от всех получателей данной выплаты в регионе.

В республике 23,6 тысячи работающих жителей получают ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Каждый пятый из них — отец. Точнее, мужчины составляют 5,5 тысячи получателей, или 21,7%, следует из данных регионального отделения Социального фонда России по Башкортостану.

Право на такую выплату имеют не только матери, но и отцы, бабушки, дедушки и опекуны при условии официального трудоустройства. С начала 2026 года фонд направил на эти цели свыше 539 млн рублей.

Выплаты до 83 тысяч рублей: условия для отцов и самозанятых

Родитель сохраняет выплату, даже если досрочно возвращается на рабочее место — он одновременно получает и зарплату, и пособие. Фонд рассчитывает размер пособия как 40% от среднего заработка за два предшествующих календарных года. Минимальная сумма — 12,3 тыс. рублей, максимальная — до 83 тыс. рублей. При рождении тройни совокупная выплата не превышает 100% заработка.

С 2026 года пособие могут получать и самозанятые — в том числе индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и члены фермерских хозяйств, при условии, что они уплатили страховые взносы до конца 2025 года. По информации Башинформа, с 1 февраля 2026 года в Башкирии проиндексировали более 40 социальных выплат и пособий на 5,6% — исходя из фактического индекса потребительских цен за 2025 год. В частности, отделение Соцфонда по Башкортостану повысило минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет до 12 270,09 рубля с учётом районного коэффициента.

Рост в 18 раз за три года: почему мужчины выбирают декрет

Ещё в конце 2022 года ситуация с отцами в декрете отличалась кардинально. По данным РБК Уфа, на конец декабря 2022 года пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в Башкирии получали 23,7 тысячи женщин и лишь 297 мужчин. В 2021 году отпуск по уходу за ребёнком в республике оформили 612 мужчин, а к концу того года в декрете оставались 284 из них. Таким образом, нынешние 5,5 тысячи мужчин-получателей указывают на многократный рост показателя за последние годы.

По информации депутата Госдумы Светланы Бессараб (ноябрь 2025 года), в целом по России в декретном отпуске на тот момент находились около 40 тысяч отцов. По её словам, мужчины чаще оформляют отпуск по уходу за ребёнком в семьях, где женщина зарабатывает больше и продолжает карьеру. Согласно статье 256 Трудового кодекса РФ, такой отпуск помимо матери вправе оформить отец, бабушка, дедушка и другие родственники или опекуны.