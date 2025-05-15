Лейтенант полиции в Башкирии решил, что обычное построение — идеальное место для предложения руки и сердца. Сегодня, как сообщает пресс-служба МВД республики, в Стерлитамаке произошла романтическая операция.

Александр Маямсин вызвал свою девушку Лию Абсаттарову якобы для отработки боевых приёмов. Но вместо захвата встал на колено.

Старший сержант Лия явно не ожидала, что вместо рукопашки получит кольцо. Растерялась, но быстро взяла себя в руки и выдала чёткое «Да!». Всё происходило под прицелом взглядов коллег и начальства.

История любви у ребят началась ещё в 2020-м. Сначала просто дружили по службе, потом поняли, что между ними искрит не только от форменных рубашек. Теперь готовятся бежать в ЗАГС со скоростью реагирования на вызов.

Романтика в погонах — это вам не просто так. Когда даже начальство помогает устроить сюрприз, значит, не все в МВД потеряли веру в любовь. А что там на счёт свадебного кортежа из патрульных с мигалками?