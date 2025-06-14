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В Башкирии нашлась самая патриотичная пара

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О новой ячейке общества из Стерлитамака отчитались в Госкомюсте Башкирии. Теперь Владислав и Эльвира официально муж и жена. Их брак зарегистрировали в городском ЗАГСе прямо в День России.

Оказалось, у ребят общий день рождения — 12 июня. Их знакомство состоялось в 2018-м, и с тех пор они каждый год синхронно задували свечи на торте.

Идея для собственной церемонии пришла внезапно. В прошлом году пару занесло на свадьбу к друзьям, и там их осенило. Стало ясно: их день — это только 12 июня, без вариантов.

В этом году мечта стала реальностью. В самый разгар госпраздника Владислав и Эльвира поставили подписи в нужных документах. Теперь у них тройной повод для торжества.

Сотрудники ЗАГСа напутствовали новобрачных стандартно, но мило. Пожелали, чтобы их семейная лодка не села на мель бытовых проблем, а уверенно шла по курсу счастья.

К слову, свадебный бум в регионе не утихает. По данным News-Bash за 2025 год, в первом квартале количество регистраций браков в Башкирии выросло на 5% по сравнению с прошлым годом. Официальная статистика это подтверждает: как подсчитал Росстат в 2025 году, лето остаётся самым горячим сезоном для молодожёнов, а пик церемоний приходится на август.

день России свадьбы в Башкирии Стерлитамак
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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