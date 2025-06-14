О новой ячейке общества из Стерлитамака отчитались в Госкомюсте Башкирии. Теперь Владислав и Эльвира официально муж и жена. Их брак зарегистрировали в городском ЗАГСе прямо в День России.

Оказалось, у ребят общий день рождения — 12 июня. Их знакомство состоялось в 2018-м, и с тех пор они каждый год синхронно задували свечи на торте.

Идея для собственной церемонии пришла внезапно. В прошлом году пару занесло на свадьбу к друзьям, и там их осенило. Стало ясно: их день — это только 12 июня, без вариантов.

В этом году мечта стала реальностью. В самый разгар госпраздника Владислав и Эльвира поставили подписи в нужных документах. Теперь у них тройной повод для торжества.

Сотрудники ЗАГСа напутствовали новобрачных стандартно, но мило. Пожелали, чтобы их семейная лодка не села на мель бытовых проблем, а уверенно шла по курсу счастья.