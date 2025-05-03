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В Башкирии на свет появились Лада и Лионель

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Портал ЗАГС опубликовал свежую информацию о том, какими необычными именами называют малышей в Башкирии. Родители там, похоже, черпают вдохновение из автосалонов и футбольных матчей.

В одном из роддомов республики девочку назвали Ладой — как машину из соседнего гаража. Хотя родители, возможно, думали, что это древнерусское имя из «Слова о полку Игореве», где «ладой» называли супруга. Но историки уже давно говорят: никаких доказательств, что славяне реально так кого-то называли, нет. Зато есть ВАЗ, который сделал это имя народным.

А ещё один малыш теперь будет по жизни Лионелем — видимо, родители фанатят по Месси. Французское имя, пришедшее к нам прямиком с футбольных полей Аргентины.

В ЗАГСе, впрочем, привыкли ко всему. Лада и Лионель — это ещё цветочки по сравнению с теми, кто пытался назвать детей Люциферами и БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002).

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в январе 2025 года жители Башкортостана создали 1323 новые семьи — на треть больше, чем год назад. Регион лидирует в ПФО по абсолютному числу браков и демонстрирует рекордное снижение разводов на 31%.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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