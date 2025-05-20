Власти Башкирии отменили планы выдавать 300 тысяч молодым мамам за третьего ребенка — такую информацию предоставили «Коммерсанту-Уфа» в республиканском министерстве труда.

Как выяснилось, в бюджете отсутствуют средства — все финансирование направлено на поддержку участников СВО и их семей. А совсем недавно чиновники планировали поддержать женщин до 35 лет, родивших третьего малыша после 1 января 2025 года.

Любопытно, что в первоначальном проекте стратегии развития региона до 2036 года указывалась сумма в 500 тысяч рублей. Но документ оперативно исчез с официального портала. Вероятно, кто-то поспешил с обещаниями.

А в сентябре заместитель министра соцзащиты Ирина Небогатова уже говорила о более скромной сумме в 300 тысяч и даже обещала студенткам-беременным до 24 лет ежемесячные выплаты по 28,3 тысячи.

Вот такая ситуация в Башкирии: сначала привлекают привлекательными обещаниями, а потом объясняют — денег нет, но вы рожайте.