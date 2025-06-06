В Башкирии беременных объединяют в спецклуб через обменные карты

Минздрав Башкирии анонсировал создание необычного объединения беременных женщин, сообщил в пятницу глава ведомства Айрат Рахматуллин. Инициатива направлена на комплексную поддержку будущих матерей через модернизированную систему медсопровождения.

Основой проекта станет обновлённая «Обменная карта беременной». Документ расширят полезными материалами о вынашивании, родах и детском уходе, превратив медицинскую бумажку в настоящий справочник молодой семьи.

Программа охватывает четыре ключевых направления. Власти планируют усилить оценку репродуктивного здоровья партнёров, предотвратить потери беременности и детскую патологию. Также в планах — борьба с бесплодием и развитие родильной инфраструктуры.

Особый акцент сделают на подготовке к зачатию обоих родителей. По мнению медиков, качество генетического материала мужчины и женщины одинаково влияет на здоровье малыша.

За первые три месяца 2025-го диспансеризацию репродуктивного здоровья в республике прошли свыше 124 тысяч человек. У каждого шестого обследованного обнаружили проблемы, требующие лечения.

Будущих родителей ждут специальные школы с консультациями экспертов. Там пары получат актуальную информацию о предстоящем пополнении в семье, как корабль знаний в океане родительских тревог.

Республика в текущем году недосчиталась почти 250 новорождённых в сравнении с прошлогодними цифрами. Всего за январь-февраль появились 5242 малыша против 5487 за тот же период 2024-го. Коэффициент опустился до восьми случаев на тысячу граждан.

Средний российский уровень составляет 8,7 рождения, что делает башкирские показатели откровенно печальными. Регион скатывается в демографическую яму быстрее федеральных темпов.

Географическая карта рождаемости напоминает лоскутное одеяло контрастов. Бурзянцы стали абсолютными чемпионами с почти 18 младенцами на тысячу жителей. Следом идут Кушнаренковский, Кигинский и Баймакский районы с показателями выше 11.

Антирекорд поставил Федоровский район с катастрофическими 4,1 случая. Краснокамский, Шаранский и Бакалинский также демонстрируют критические цифры ниже 5,5.