В Башкирии 8 марта родились 22 девочки и 25 мальчиков

Минздрав Башкирии подвёл итоги 8 Марта в роддомах республики — на свет появились 47 детей.

В роддомах республики в Международный женский день появились на свет 47 детей: 22 девочки и 25 мальчиков. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

«Поздравляю счастливые семьи с рождением детей!» — написал глава ведомства.

Накануне праздника Рахматуллин рассказал о вкладе женщин в медицину региона. В системе здравоохранения республики трудятся более 43,8 тысячи сотрудниц — врачи, провизоры, фельдшеры, фармацевты и медицинские сёстры. Среди них есть целые профессиональные династии с общим стажем свыше ста лет.

Сколько детей появилось на свет в первые минуты 2026 года

В первую минуту 2026 года в Уфе одновременно родились трое детей — в Клинике БГМУ, Республиканском перинатальном центре и РКБ имени Куватова. Всего до утра 1 января в республике появились на свет 9 младенцев, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

13,5 млрд рублей и новые клиники: поддержка матерей в регионе

В феврале 2026 года открылись четыре модульные женские консультации, оснащённые современным оборудованием, включая УЗИ-сканеры и аппараты КТГ.

На 2025–2027 годы в Башкортостане действует программа повышения рождаемости с объёмом финансирования 13,56 млрд рублей, сообщает РБК Уфа.

Исторический минимум младенческой смертности и статистика рождаемости

По данным Минздрава республики, за 2025 год родилось 27 574 ребёнка — на 16,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (32 968). Суммарный коэффициент рождаемости по итогам декабря 2025 года составил 1,307 — ниже среднероссийского показателя (1,374), по данным ЕМИСС. При этом зафиксирован исторический минимум младенческой смертности — 3,2 промилле против 4 промилле годом ранее.

В 2025 году Республиканский клинический перинатальный центр в Уфе принял более 7000 родов за 8 месяцев при обычной годовой норме около 10 000.