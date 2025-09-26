Уфимцев взбесил брак 25-летней девушки и 76-летнего пенсионера

25-летняя Дарья из Кумертау и её 76-летний муж стали героями всей Башкирии. Одни кричат о корысти и называют её хитрой содержанкой. Другие просто желают счастья.

Сетевые споры развернулись под новостью портала Уфа1, рассказавшего о жизни необычной пары из Башкирии. История 25-летней Дарьи и её 76-летнего мужа после телешоу поделила читателей на два непримиримых лагеря.

Хейтеры уверены: всё дело в деньгах. По их мнению, девушка просто нашла себе «папика», который обеспечивает не только её с детьми, но и всю её родню. Скептики язвят, что Дарья ловко устроилась: пока дедушка греет кости, она проходит дорогие курсы, переложив заботу о детях на свою маму.

Некоторые комментаторы считают такой союз попросту аморальным. Они видят в этом дурной пример для подражания, который тиражирует шоу-бизнес, и опасаются, что мода на «молодушек» станет нормой. Их смущает разница в возрасте в 51 год, которую они считают неприемлемой.

Но нашлись и те, кто встал на защиту пары. Главный аргумент защитников — если оба человека счастливы, то какое дело до этого остальным? Кто-то искренне восхитился пожилым мужчиной, а другие похвалили Дарью за то, что она нашла своё счастье, не оглядываясь на предрассудки.

Героиня обсуждений — Дарья из Кумертау. Она стала известна на всю страну в марте после участия в телешоу «Статус: Неравный брак». Там и выяснилось, что её муж не только годится ей в дедушки, но и является отцом двух её сыновей.