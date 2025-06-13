Уфимцам представили VIP-юрту для никахов с видом на весь город

В Уфе открылся Никах-центр в юрте возле Телецентра.

Первая пара уже провела обряд. Место обещает стать топовым для свадебных фотосессий. Информацией о запуске центра поделился в соцсетях градоначальник Ратмир Мавлиев.

Расположился объект на территории у старой Водонапорной башни, откуда открывается отличная панорама на городские красоты.

Пространству дали символичное имя «Махаббат», что означает «любовь». Теперь у жителей и гостей столицы Башкирии есть возможность провести обряд бракосочетания по мусульманским канонам в эффектном месте.

Какие особенности делает центр «Махаббат» популярным для фотосессий в Уфе

Главный козырь площадки — её расположение. Территория у Водонапорной башни предлагает панорамные виды на Уфу, которые сложно найти где-либо ещё. Это даёт фотографам безграничный простор для творчества: от дневных съёмок с урбанистическим пейзажем до романтических ночных сетов.

Второй фактор — уникальность самой постройки. Стилизованная юрта смотрится свежо на фоне банальных залов для торжеств. Она создаёт атмосферу эксклюзивности и отсылает к национальным традициям, что сейчас в тренде. Это место ощущается как элитная локация, а не проходной двор, что особенно ценят заказчики премиальных мероприятий.

Новая точка вступает в борьбу с уже признанными фото-гигантами Уфы, такими как «Арт-Квадрат». Но если там ставка сделана на стрит-арт и брутальные кирпичные стены, то «Махаббат» предлагает иную эстетику — гармонию природы, высоты и этнических мотивов.