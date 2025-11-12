0
Уфимский роддом одновременно принял роды у матери и дочки

В Уфе мать и дочь родили в один день. Молодая мама — девочку, а её родительница — мальчика, который стал для неё шестым ребёнком. Теперь у внучки есть дядя-ровесник.
женщина с ребенком
©Уфимский перинатальный центр

О необычном случае в столице Башкирии рассказали сотрудники республиканского перинатального центра. По их данным, мать и дочь стали мамами практически в один и тот же день, попав в медучреждение с небольшим интервалом. Такое удивительное совпадение уже решили внести в летопись центра.

Первой на свет появилась девочка — её родила молодая уфимка. Вскоре после этого в родильный зал отправилась и её собственная мать. Женщина произвела на свет здорового мальчика. Для неё этот ребёнок стал уже шестым.

Получается довольно запутанная, но счастливая семейная история. Новорожденная девочка в день своего появления на свет обзавелась дядей-ровесником. А её бабушка теперь будет воспитывать не только внучку, но и младшего сына.

Обе роженицы и младенцы чувствуют себя хорошо. Врачи перинатального центра поздравили семью с двойным пополнением и пожелали всем крепкого здоровья. Родственники уже готовятся к выписке.

