Уфимский пожарный сыграл свадьбу пригласив коллег по смене

В Уфе пожарный Ринат и его невеста Алсу отпраздновали свадьбу в необычной компании — вместе со всей сменой жениха. Торжество прошло в субботу, 23 августа, в расположении 1-й пожарно-спасательной части.
Идея отметить главный день с сослуживцами принадлежала Ринату. Алсу с радостью его поддержала. Для коллег-пожарных это стало не просто формальным поздравлением: они тепло встретили молодоженов и стали гостями на их празднике.
Ринат и Алсу поблагодарили товарищей за теплый прием и поддержку в важный для них день. Редакция присоединяется к поздравлениям и желает новой семье счастья.
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.