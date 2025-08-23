Уфимский пожарный сыграл свадьбу пригласив коллег по смене

Уфимский пожарный Ринат позвал на свадьбу не только родню, но и весь свой боевой расчёт. Невеста Алсу не растерялась. Торжество прошло в части.

В Уфе пожарный Ринат и его невеста Алсу отпраздновали свадьбу в необычной компании — вместе со всей сменой жениха. Торжество прошло в субботу, 23 августа, в расположении 1-й пожарно-спасательной части.

Идея отметить главный день с сослуживцами принадлежала Ринату. Алсу с радостью его поддержала. Для коллег-пожарных это стало не просто формальным поздравлением: они тепло встретили молодоженов и стали гостями на их празднике.

Ринат и Алсу поблагодарили товарищей за теплый прием и поддержку в важный для них день. Редакция присоединяется к поздравлениям и желает новой семье счастья.