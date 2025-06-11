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Уфимский блогер Рустам Набиев стал отцом в четвертый раз

Ночью 11 июня уфимский блогер Рустам Набиев стал отцом в четвёртый раз. О радостном событии он лично сообщил своим подписчикам в соцсетях, не скрывая эмоций. Семейство принимало поздравления прямо из перинатального центра.
рустам набиев не скрывает эмоций
©Рустам Набиев

Супруга блогера Индира, по её же словам, справилась с родами меньше чем за два часа. Сам Рустам признался, что сильно переживал за жену. А вот она, наоборот, сохраняла олимпийское спокойствие.

Главную интригу пара пока что сохраняет. Пол новорождённого остаётся тайной для публики. Ранее Набиев рассказывал о беременности жены, но эту деталь решил приберечь для близких.

Для параспортсмена, покорившего Эльбрус на одних руках, это событие стало новой личной вершиной. Семья Набиевых теперь официально многодетная.

Такие новости — хороший вклад в демографию республики, за которой мы внимательно следим. По данным Башстата на май 2025 года, в регионе насчитывалось более 59 тысяч многодетных семей.

Рустам Набиев
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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