Уфимский блогер Рустам Набиев стал отцом в четвертый раз

Ночью 11 июня уфимский блогер Рустам Набиев стал отцом в четвёртый раз. О радостном событии он лично сообщил своим подписчикам в соцсетях, не скрывая эмоций. Семейство принимало поздравления прямо из перинатального центра.

Супруга блогера Индира, по её же словам, справилась с родами меньше чем за два часа. Сам Рустам признался, что сильно переживал за жену. А вот она, наоборот, сохраняла олимпийское спокойствие.

Главную интригу пара пока что сохраняет. Пол новорождённого остаётся тайной для публики. Ранее Набиев рассказывал о беременности жены, но эту деталь решил приберечь для близких.

Для параспортсмена, покорившего Эльбрус на одних руках, это событие стало новой личной вершиной. Семья Набиевых теперь официально многодетная.