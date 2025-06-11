Уфимский блогер Рустам Набиев стал отцом в четвертый раз

Супруга блогера Индира, по её же словам, справилась с родами меньше чем за два часа. Сам Рустам признался, что сильно переживал за жену. А вот она, наоборот, сохраняла олимпийское спокойствие.
Главную интригу пара пока что сохраняет. Пол новорождённого остаётся тайной для публики. Ранее Набиев рассказывал о беременности жены, но эту деталь решил приберечь для близких.
Для параспортсмена, покорившего Эльбрус на одних руках, это событие стало новой личной вершиной. Семья Набиевых теперь официально многодетная.
Такие новости — хороший вклад в демографию республики, за которой мы внимательно следим. По данным Башстата на май 2025 года, в регионе насчитывалось более 59 тысяч многодетных семей.