Уфимский блогер Набиев привез домой третьего малыша

Уфимский блогер Рустам Набиев поделился трогательными кадрами встречи супруги Индиры с новорожденным сыном из роддома. Советник мэра по доступной среде организовал настоящий семейный праздник.

Малыш Таир появился на свет одиннадцатого июня, а уже через три дня семья воссоединилась дома. Две старшие дочери заранее подготовили открытки и игрушки для братика. Комнату украсили воздушными шарами и живыми цветами.

«Наш сын дома. Теперь нас пятеро», — лаконично прокомментировал счастливый отец в соцсетях.

Набиев известен не только блогерской деятельностью, но и спортивными достижениями. После потери ног во время армейской службы при обрушении казармы в Омске мужчина не сломался.

Набиев стал первым человеком в мире, который поднимается на высочайшие горы исключительно на руках. В его активе пять мировых рекордов и запись в Книге рекордов Гиннеса. За восемь восхождений он покорил шесть различных вершин, включая три подъема на Эльбрус.

Первым серьезным вызовом стал Эльбрус высотой 5642 метра, который он покорил в сентябре 2020 года. Полгода упорных тренировок в спортзале и занятий кроссфитом подготовили его к этому испытанию. Изначально планировал использовать сани, но в итоге поднимался только на руках с ледорубами.

Затем последовали Килиманджаро, Казбек, Манаслу и аргентинская Аконкагуа в январе 2023 года. При покорении Манаслу в Непале в октябре 2021 года он преодолел на руках 35 километров, совершив более 35 тысяч ударов ледорубом.

После госпиталя Набиев занялся следж-хоккеем, где спортсмены играют на специальных санях с клюшками. Выступал за подмосковную команду «Феникс» в позиции нападающего.

Его достижения в этом виде спорта впечатляют: золотые медали на европейских параспортивных играх в Мальме в 2018 году, первое место на Международном турнире в Эльблонге в 2017 году. Также завоевал Кубок континентов-2017 и медали Альтернативных игр-2018.

Чтобы преодолеть страх высоты, Набиев совершил два прыжка с парашютом. Также участвовал в массовом забеге в Уфе и демонстрировал силовые упражнения, включая жим штанги от груди и подтягивания на брусьях.

За укрепление межнациональных связей в сфере спорта Набиев был награжден Орденом дружбы от президента России. Получил престижную премию Рунета NeForum за самый жизнеутверждающий аккаунт и стал обладателем премии «Хрустальный компас» в 2021 году.

Семья Набиевых стала примером того, как физические ограничения не мешают строить полноценную жизнь. Рустам совмещает общественную работу, спорт и воспитание детей.