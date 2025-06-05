Тройное счастье: в Башкирии молодая семья стала родителями тройни

В среду, 4 июня, Республиканский перинатальный центр в Башкортостане стал местом радостного события — здесь на свет появилась тройня в семье Хабировых. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.

По словам главы ведомства Айрата Рахматуллина, который лично приехал навестить новоиспечённых родителей, тройняшки — два мальчика, Искандер и Радель, и девочка Асель — родились без применения вспомогательных репродуктивных технологий, что встречается крайне редко. Медики отмечают, что вероятность столь многоплодной беременности естественным путём — один случай на десять тысяч.

Первые недели жизни малыши провели в отделении интенсивной терапии новорожденных. За это время дети, появившиеся раньше срока, перешли на самостоятельное питание и начали набирать вес. Врачи также сообщили, что малыши реагируют на голос матери и уже радуют родителей своими первыми улыбками.

Сейчас состояние Искандера, Раделя и Асель оценивается как удовлетворительное, медицинских противопоказаний к выписке нет. Семья готовится к выписке.