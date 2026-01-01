Трое детей родились в Башкирии в первую минуту 2026 года

В роддомах Уфы ровно в 00:01 1 января на свет появились два мальчика и одна девочка. Всего к восьми утра в регионе родились девять детей.

Врачи зафиксировали одновременные роды сразу в трех медучреждениях столицы. В Клинике БГМУ у семьи Гайтановых родилась девочка весом 3800 граммов — это второй ребенок у родителей.

В это же время в Республиканском перинатальном центре уфимка Ангелина Бобылева родила сына, который также стал вторым ребенком в семье. Третий младенец — мальчик — появился в РКБ имени Куватова. Для его матери, Айгуль Хамидуллиной, это первенец. Информацию о рождении новых граждан страны опубликовал глава региона Радий Хабиров.

Статистика ночи

Всего с полуночи до 08:00 1 января в республике родились четыре мальчика и пять девочек. Власти уже поздравили семьи с пополнением.

Показатели рождаемости в новогоднюю ночь незначительно снизились по сравнению с данными двухлетней давности. При встрече 2024 года в регионе родилось 10 детей (4 мальчика и 6 девочек), тогда первым ребенком года стал мальчик весом почти 4 кг.

Справка

Демографическая ситуация в республике соответствует прогнозам экспертов. Ожидается, что 2026 год станет нижней точкой спада рождаемости с показателем около 33,5 тысячи детей. Власти рассчитывают, что после прохождения этого минимума график рождаемости пойдет вверх к 2030 году.

На начало 2025 года в Башкортостане проживало 4,04 миллиона человек. Несмотря на естественную убыль населения (минус 9 тысяч человек за прошлый год), регион остается в десятке крупнейших субъектов России по числу жителей.