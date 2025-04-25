Супруги из Башкирии получили орден от Путина

Родители воспитывают четверых сыновей

В Благоварском районе Башкортостана семья Лукмановых удостоилась высокой президентской награды. Как сообщила сегодня министр семьи региона Ленара Иванова, российский президент поручил наградить Ильшата и Регину медалью ордена «Родительская слава».

Ленара Иванова Министр семьи и труда Башкортостана - Глава семейства руководит КФХ и развивает коневодство, его супруга преподаёт историю и носит звание отличника образования республики. Четверо сыновей Лукмановых успешно совмещают учёбу, занятия спортом, творчество и научную деятельность, не забывая помогать родителям по хозяйству.

По данным министра Ивановой, в республике каждый третий ребёнок появляется на свет именно в многодетных семьях.

— Какие молодцы! Вот настоящий пример для подражания — и хозяйство крепкое, и детей воспитывают достойно, — пишет в соцсетях Айгуль С.

— Вот это настоящие герои нашего времени! Не те, кто в соцсетях сидит, а те, кто работает, детей воспитывает и хозяйство поднимает. Респект Лукмановым! — написал Ильдар.

— Достойная семья, достойная награда! Особенно радует, что дети не только учатся, но и помогают родителям. В сельской местности это особенно важно — сохранять связь поколений и уважение к труду. Поздравляю Лукмановых! — отмечает Тимур Г.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что депутаты Курултая Башкортостана рассмотрят законопроект о приоритетном трудоустройстве многодетных родителей. Изменения коснутся семей с тремя и более детьми или детьми-инвалидами.