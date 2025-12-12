Средний брачный возраст в Башкирии вырос до 33–35 лет

Госкомюстиции Башкирии фиксирует неожиданный социальный сдвиг: в 2025 году средний возраст создания семьи в регионе резко вырос. Теперь женщины решаются на штамп в паспорте ближе к 33 годам, а мужчины созревают для ответственного шага лишь к 35.

Еще совсем недавно ситуация выглядела иначе. По данным на июль 2024 года, среднестатистической невесте было 26,5 лет, а жениху — 28,9. Всего за год возрастная планка взлетела сразу на 6-7 лет, превратив вчерашних «молодых» в зрелых партнеров.

При этом желание узаконить отношения у населения не пропало, а наоборот, усилилось. За 11 месяцев текущего года сотрудники ЗАГСов зарегистрировали на 2,6% больше союзов, чем за тот же период годом ранее. Люди женятся позже, но делают это охотнее.

В прошлом году динамика была отрицательной. По информации Росстата, за весь 2024 год в республике сыграли 21,3 тысячи свадеб, что на 10,3% меньше показателей 2023-го. Тогда снижение свадебной активности наблюдалось по всей стране, но Башкирия «просела» заметнее соседей.

Есть и позитивные новости. Январь 2025 года показал мощный спад числа разводов на 31% — с 1447 до 999 случаев. Годом ранее, в 2024-м, количество распавшихся семей также снижалось, но скромнее — всего на 5,6% (до 15,9 тысяч).

Ранее эксперты отмечали стабильность брачного возраста в регионе. В 2021 и 2023 годах показатели держались на уровне 26-28 лет, а самым популярным периодом для свадьбы оставался диапазон 20-34 года. Нынешний скачок до 35 лет ломает многолетнюю статистическую традицию.