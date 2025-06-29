Союз без ЗАГСа: где и как в Уфе провести никах и не разориться

Уфимским влюблённым, решившим скрепить союз по канонам ислама, придётся стать немного ивент-менеджерами. Организация никаха — это целый квест с кучей переменных, от выбора муллы до утверждения банкетного меню. Процесс требует не только духовной готовности, но и солидного бюджета.

Самый каноничный сценарий — провести обряд в мечети, например, в Первой соборной. Там, по отзывам верующих, особая атмосфера. Мулла проводит молитву и выдаёт свидетельство, а молодожёны благодарят его деньгами. Конкретного тарифа нет, сумма зависит от финансовых возможностей пары.

Если душа просит праздника, можно переместиться в халяльный ресторан. Средний чек на одного гостя составляет около 2,5 тысяч рублей. Таким образом, скромное торжество на 15 персон обойдётся почти в 40 тысяч. Домашний вариант ненамного бюджетнее: стол должен ломиться от плова и пирогов, а всем гостям в конце нужно вручить күстәнәс — гостинец. Это ещё 30–40 тысяч из семейного бюджета.

Для тех, кто не хочет повторяться, есть модная альтернатива — никах на природе. Живописный берег или лесная поляна становятся храмом под открытым небом. Этот формат, как конструктор, позволяет добавить фотозону и гирлянды, превратив церемонию в стильное событие. Главное — не забыть ковры для молитвы и навес на случай дождя.

Но за всей этой организационной суетой кроется главное. Никах не имеет юридической силы и является символом духовного единства перед Всевышним. В ходе обряда не обмениваются кольцами, а дресс-код строгий: невеста должна быть в закрытом платье с покрытой головой, жених — в костюме.

Этот всплеск интереса к своим корням не ограничивается только семейными ценностями. Похожий феномен наблюдается и в музыке. Яркий пример — уфимская группа AY YOLA, чей трек Homay на башкирском языке взорвал мировые чарты Shazam, продемонстрировав глобальный спрос на локальную культуру.