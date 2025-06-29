Союз без ЗАГСа: где и как в Уфе провести никах и не разориться

Уфимским влюблённым, решившим скрепить союз по канонам ислама, придётся стать немного ивент-менеджерами. Организация никаха — это целый квест с кучей переменных, от выбора муллы до утверждения банкетного меню. Процесс требует не только духовной готовности, но и солидного бюджета.
Самый каноничный сценарий — провести обряд в мечети, например, в Первой соборной. Там, по отзывам верующих, особая атмосфера. Мулла проводит молитву и выдаёт свидетельство, а молодожёны благодарят его деньгами. Конкретного тарифа нет, сумма зависит от финансовых возможностей пары.
Если душа просит праздника, можно переместиться в халяльный ресторан. Средний чек на одного гостя составляет около 2,5 тысяч рублей. Таким образом, скромное торжество на 15 персон обойдётся почти в 40 тысяч. Домашний вариант ненамного бюджетнее: стол должен ломиться от плова и пирогов, а всем гостям в конце нужно вручить күстәнәс — гостинец. Это ещё 30–40 тысяч из семейного бюджета.
Для тех, кто не хочет повторяться, есть модная альтернатива — никах на природе. Живописный берег или лесная поляна становятся храмом под открытым небом. Этот формат, как конструктор, позволяет добавить фотозону и гирлянды, превратив церемонию в стильное событие. Главное — не забыть ковры для молитвы и навес на случай дождя.
Но за всей этой организационной суетой кроется главное. Никах не имеет юридической силы и является символом духовного единства перед Всевышним. В ходе обряда не обмениваются кольцами, а дресс-код строгий: невеста должна быть в закрытом платье с покрытой головой, жених — в костюме.
Этот всплеск интереса к своим корням не ограничивается только семейными ценностями. Похожий феномен наблюдается и в музыке. Яркий пример — уфимская группа AY YOLA, чей трек Homay на башкирском языке взорвал мировые чарты Shazam, продемонстрировав глобальный спрос на локальную культуру.
А чем никах вообще отличается от обычной росписи в ЗАГСе? Зачем делать и то, и другое?
Если коротко, то никах — это про духовность, а ЗАГС — про законы и имущество. Никах — это ваш личный договор с Всевышним, который делает ваши отношения дозволенными в исламе. Но юридической силы он не имеет: купленная после него квартира не станет совместной собственностью, а в наследство без завещания вступить не получится. Поэтому большинство пар сначала проводят никах для души, а потом идут в ЗАГС за штампом в паспорте, чтобы получить все правовые гарантии от государства.
Хорошо, а что такое «махр», о котором все говорят? Это как калым — выкуп за невесту?
Не совсем. Калым исторически платили семье невесты, а махр — это обязательный свадебный подарок от жениха лично невесте. Это могут быть деньги, золото или другое имущество, которое становится её личной собственностью и остаётся у неё даже в случае развода. Хотя размер махра зависит от статуса и договорённостей, по исламским канонам приветствуется его скромность. По сути, это не плата за невесту, а символ серьёзности намерений и финансовой ответственности будущего мужа.
Есть ли строгие правила, без которых никах не засчитают?
Да, есть несколько обязательных условий. Во-первых, обоюдное согласие жениха и невесты, а также благословение их родителей (или опекунов). Во-вторых, должны присутствовать свидетели — либо двое мужчин, либо один мужчина и две женщины. В-третьих, жених и невеста не должны быть близкими кровными родственниками. И, конечно, обязателен тот самый махр, о котором мы говорили выше. Без этих столпов церемония будет просто красивым ритуалом без религиозной силы.
Правда ли, что раньше на башкирском никахе жених мог даже не присутствовать?
Да, такая традиция существовала до начала XX века. Обряд, который назывался «никах туйы», часто проводили в доме невесты, и на него приезжали только родители жениха. Они договаривались обо всём с родителями невесты и муллой, а согласие жениха и невесты подтверждали свидетели. Сами молодожёны могли начать совместную жизнь уже после этого, а сам никах повторяли после достижения ими совершеннолетия. Сейчас, конечно, такое представить сложно — личное присутствие и согласие пары стали ключевыми.
Если есть религиозный брак, то предусмотрен ли религиозный развод?
Да, шариат регулирует и этот момент. Процедура расторжения брака существует, но она разная для мужчины и женщины. Мужчине для развода достаточно трижды в присутствии свидетелей произнести слово «талак» (развод). Для женщины процедура сложнее и называется «фасх». Она может инициировать развод, если муж не выполняет какие-либо из своих прямых обязанностей — например, не обеспечивает семью.